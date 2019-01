Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Grüne schlagen 8. März 2019 als Feiertag für 100 Jahre Frauenwahlrecht vor CDU aus „ökonomischen und standortpolitischen Gründen ablehnend“ – Auch SPD dagegen

Nachdem Berlin als erstes Bundesland den

Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag

erklärt hat, wollen die Grünen in NRW das für 2019 auch in ihrem

Bundesland erreichen. „Analog zum 500-jährigen Reformationsjubiläum

im Jahr 2017 fordern wir, den diesjährigen Internationalen Frauentag

am 8. März für 2019 zu einem Feiertag auszurufen, um die Einführung

des Frauenwahlrechts zu würdigen“, sagte Fraktionschefin Monika Düker

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe). Die Einführung des

Frauenwahlrechts vor 100 Jahren sei für die gesamte Gesellschaft ein

historisches Ereignis gewesen. Das Frauenwahlrecht habe das

politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland und weiten

Teilen Europas verändert.

Mit ihrem Vorschlag stehen die Grünen allerdings allein. Auf

Anfrage der Zeitung reagierten SPD und CDU ablehnend. Simone Wendland

(CDU), Ausschuss für Gleichstellung und Frauen im NRW-Landtag, gab zu

bedenken: „Ein zusätzlicher Feiertag senkt das Bruttoinlandsprodukt

um 0,16-0,25 Prozent. Das sind für NRW 1,1 bis 1,7 Milliarden Euro,

die nicht erwirtschaftet werden. Mehrbelastungen tragen vor allem die

Unternehmen, da sie Lohn für einen Tag zahlen müssen, an dem nicht

gearbeitet wird. Hinzu kommt: Es gibt kaum ein Land in Europa, in dem

so viele arbeitsfreie Tage bezahlt werden wie in Deutschland, wenn

man Urlaubs- und Feiertage zusammenzählt. Insofern muss man schon aus

rein ökonomischen und standortpolitischen Gründen sehr vorsichtig mit

einem zusätzlichen Feiertag sein.“

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte der Zeitung: „Viel

wichtiger als ein Feiertag ist die Umsetzung einer tatsächlichen

Gleichstellung – in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, zum

Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit.“ Ähnlich äußerte sich

Landtagsvizepräsidentin Carina Gödecke (SPD). „Wir brauchen konkrete

Fortschritte beim gleichen Lohn für gleiche Arbeit, bei der

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für mehr weibliche

Mandatsträgerinnen. Erst dann gäbe es etwas zu feiern. Vorher nicht.“

Ein Frauen-Feiertag führe nicht zu einer konkreten Veränderung der

politischen und wirtschaftlichen Situation der Frauen, so Gödecke.

