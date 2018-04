Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-SPD steht vor Kampfkandidatur um Fraktionsvorsitz – Ärger um Vorgehen bei Besetzung von Spitzenposten

In der NRW-SPD kündigt sich eine Kampfkandidatur um

den Vorsitz der Landtagfraktion an. Nach Informationen des „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe) muss den Wunschkandidat von

Amtsinhaber Norbert Römer, der bisherige Fraktionsgeschäftsführer

Marc Herter aus Hamm, mit mindestens einem Gegenkandidaten rechnen.

Der frühere NRW-Justizminister Thomas Kutschaty aus Essen kündigte im

Gespräch mit der Zeitung indirekt eine Kampfkandidatur an: „Die

Abgeordneten werden Ende Mai eine Auswahl treffen. Ich fände es nicht

schlimm, wenn Sie dabei die Auswahl unter mehreren Kandidaten

hätten.“

Nachdem die Pläne der Parteispitze für ein künftiges

Personaltableau vor Ostern bekannt geworden waren, mehrt sich nach

Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ in Partei und Fraktion die

Kritik an dem „intransparenten Verfahren“. „Dieses Vorgehen geht

vielen auf die Nerven. Da sind Leute am Werk, die aus der Pleite bei

der Landtagswahl nichts gelernt haben“, sagte ein

SPD-Landtagsabgeordneter vom Niederrhein. Er rügte, dass die

Mitglieder einer Kommission, die Vorschläge für die Nachfolge von

Parteichef Michael Groschek erarbeiten soll, aus den Medien von den

Plänen erfahren hatten.

https://www.ksta.de/politik/personal-nrw-spd-streitet-ueber-neuauf

stellung-29960986

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell