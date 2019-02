Kölner Stadt-Anzeiger: NRW strebt Vorreiterrolle bei künstlicher Intelligenz an – Ministerin Pfeiffer-Poensgen plädiert für Institut für Digitalisierungsforschung

Das Land Nordrhein-Westfalen will bei der Erforschung

und Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) eine Vorreiterrolle

einnehmen. Es gehe darum, die Spitzenforschung mit der Wirtschaft

bestmöglich zu vernetzen, sagte Wissenschaftsministerin Isabel

Pfeiffer-Poensgen dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montagausgabe). Eine

Plattform mit Teilnehmern von Fraunhofer Instituten,

Grundlagenforschern sowie Unternehmen und Gewerkschaften diskutiere

bereits mögliche Potenziale. „Wir müssen uns in bestimmten Bereichen

profilieren, diese auch personell entsprechend ausstatten und

Programme für Startups auflegen“, sagte die Ministerin der Zeitung.

Man müsse sich dabei „genau überlegen, was man macht, denn wir können

nicht mithalten mit Amazon, Facebook oder Google, die Hunderte

Millionen Dollar investieren.“ Beim Thema KI gehe es nicht nur um die

Technik, sondern auch um ethische Fragen: „Was wir gerne in Angriff

nehmen würden, ist ein Institut für Digitalisierungsforschung. Da

gibt es bereits einen Nukleus mit einem Kreis von Wissenschaftlern

mit Sitz in Bochum, aus dem heraus sich das entwickeln soll.“

Pfeiffer-Poensgen plädiert zudem für eine engere Kooperation in der

Medizinforschung. Ein gutes Beispiel hierfür sei der Zusammenschluss

zwischen den Unis in Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf in der

Krebsforschung. Den in Köln diskutierten Plan eines Verbundes von

Uniklinik und städtischen Kliniken nennt die Ministerin „konsequent“.

Es müsse aber erst geprüft werden, was auf die Uniklinik an

finanziellen Belastungen zukäme.

