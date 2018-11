Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Umweltministerin rät Besitzern von älteren Dieseln, „die Ruhe zu bewahren“

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat

Besitzern von Euro-4- und Euro-5-Dieseln geraten, nach dem Urteil zu

Fahrverboten in Köln und Bonn „die Ruhe zu bewahren“. „Wer ohnehin

über eine Neuanschaffung nachgedacht hat, für den bieten sich aktuell

sicher gute Chancen. Aber nicht jeder kann sich einen neuen PKW

leisten – Zuschüsse hin oder her“, sagte Heinen-Esser dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe). Die Umsetzung des Urteils wäre

eine „faktische Enteignung von mehreren hunderttausend

Diesel-Besitzern in der Region Köln/Bonn“, deshalb gehe die

Landesregierung in Berufung. Wenn die Euro-5-Diesel nachgerüstet

würden, „würde sich die Luftqualität massiv verbessern, und in dieser

Zeit würden auch weitere Maßnahmen wirken“. Sie gehe davon aus, „dass

jetzt schnell die Bedingungen für eine Nachrüstung von Euro-5

-Dieseln klar werden“.

https://www.ksta.de/politik/nrw-umweltministerin-zum-diesel-fahrve

rbot–wir-gehen-in-berufung–31562076

