Westfalen-Blatt: Kommentar zum Rauchverbot

Kommentar zum Rauchverbot

Rauchen im Auto, wenn Kinder dabei sind: Das

geht gar nicht. Und Schwangere einzupaffen, ist ebenso daneben. Alle

Menschen, die halbwegs bei Trost sind, werden diese Einschätzung

teilen. Nur: Muss es deshalb ein gesetzliches Verbot geben? Der Staat

tut gut daran, nur solche Verbote zu erlassen, die er auch

durchsetzen kann. Wer aber soll all die Familienkutschen

kontrollieren, die tagtäglich in Deutschland unterwegs sind? Und wie

soll ein Polizist wissen, ob die Frau auf dem Sitz neben einem

Raucher schwanger ist? Die werdende Mutter selbst darf im Auto

ohnehin weiter nach Herzenslust paffen. Ganz zu schweigen von der

Frage, was ein Rauchverbot im Auto nützt, wenn die Eltern zwar auf

dem Rückweg von der Kita nikotinfrei bleiben, zu Hause aber Wohn- und

Kinderzimmer zuqualmen. Man sieht: Der Teufel steckt mal wieder im

Detail. Es wäre schade, wenn ein Rauchverbot aus solchen Gründen am

Ende von Gerichten wieder einkassiert würde. Das würde dem eigentlich

gut gemeinten Anliegen einen Bärendienst erweisen.

