Kölner Stadt-Anzeiger: Pinkwart rügt Seehofer: „Sein Theater ist unverantwortlich“ – „Erwarte, dass er jetzt einfach seine Arbeit macht“

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat

das Verhalten der CSU und des Bundesinnenministers Horst Seehofer im

Asylstreit scharf kritisiert. „Was Seehofer da für ein Theater

aufführt, halte ich für unverantwortlich“, sagte Pinkwart im Gespräch

mit „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Express“ (Dienstag-Ausgaben). Das

Thema Flüchtlinge sei zu sensibel und zentral. „Kurzfristige

wahltaktische Motive“ dürften keine Rolle spielen. Er fügte hinzu:

„Das ist kein Ausweis besonderer Handlungsfähigkeit und besonderen

Handlungswillens.“ Er erwarte „jetzt einfach, dass Herr Seehofer

seine Arbeit macht und das umsetzt, was gemeinsam geht“. Die Frage

sei auch, ob man sich diesen Stil auf Dauer immer wieder zumuten

lassen sollte. „Wir haben mit der CSU in den vergangenen Jahren ja

schon Einiges erlebt.“ Über einen möglichen Bruch möchte er nicht

spekulieren: CDU und CSU arbeiteten schon lange zusammen. „Die müssen

jetzt einfach regieren – und zwar so geräuschlos und effektiv wie

möglich. Das ist deren Job. Sie sind nicht gewählt worden, um ständig

Theater aufzuführen.“

Pinkwart sagte, in Europa müssten faire Lösungen gefunden werden,

um Ankunftsländer zu entlasten. „Es gibt europäische Länder, die sich

an der Lösung dieser Probleme nicht beteiligen wollen.“ Darüber könne

man sich aufregen, das helfe aber nicht. „Wir brauchen Lösungen mit

denen, die helfen wollen. Wir müssen eine Koalition der Willigen in

Europa finden – und gleichzeitig an die Ursachen ran und den Menschen

in ihrer Heimat eine Perspektive geben.“ Zum Masterplan des

Innenministers gehöre für ihn zwingend auch der Entwurf eines

Einwanderungsgesetzes. „Wir müssen unterscheiden zwischen Asyl,

Kriegsflüchtlingen und Einwanderung.“

