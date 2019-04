Kölner Stadt-Anzeiger: Rheinisches Revier warnt vor „Aufkündigung“ des Kohlekompromisses

Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Michael

Kreuzberg, warnt zusammen mit anderen Mitgliedern der

Kohlekommission vor einer „Aufkündigung“ des Kohlekompromisses. Im

Bericht der Kommission gebe es die Zusage des Bundes über 1,5

Milliarden Euro für ein Sofortprogramm bis 2021. „Davon will das

Bundesfinanzministerium aber nichts mehr wissen und spricht nur noch

von 240 Millionen, also nur 90 Millionen für NRW“, sagte der

CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der „Kölnischen

Rundschau“ (Donnerstag-Ausgaben). Auch bei den längerfristigen

Zusagen für den Strukturwandel in Milliardenhöhe solle offenbar der

Rotstift angesetzt werden. „Das Ergebnis darf nicht gekippt werden“,

warnte er. „Falls bereits zugesagte Strukturmittel des Bundes für

Sofortmaßnahmen um über 80 Prozent reduziert würden, käme das einer

Aufkündigung des Kompromisses gleich. Dies hätte dann in der Tat

verheerende Auswirkungen“, so Kreuzberg. Die Bundesregierung müsse

ihre Zusagen einhalten. „Ich lasse mich jedenfalls nicht gerne als

Feigenblatt missbrauchen“, fügte er hinzu. In einem Brandbrief an

Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie an mehrere Minister pochen

Kreuzberg und weitere Kommissionsmitglieder darauf, den Kompromiss

ohne Abstriche umzusetzen.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell