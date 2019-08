Kölnische Rundschau: Presseschau/Kommentar zur Mietpreisbremse

Begrenzter Nutzen

Raimund Neuß zu den Reformen im Mietrecht Wohnen ist ein

Grundbedürfnis wie Essen und Bekleiden. Wo Menschen ein solches

Bedürfnis nicht mehr stillen können, muss der Staat eingreifen.

Soweit die Begründung, mit der die große Koalition die am

Sonntagabend beschlossenen Eingriffe ins Miet- und Immobilienrecht

legitimieren kann. Nur: Auch eine noch so sehr verschärfte

Mietpreisbremse den Mangel an Wohnraum in den städtischen Zentren,

nicht beheben. Anhänger der reinen marktwirtschaftlichen Lehre würden

sogar sagen: Sie verschärft die Lage, denn Preise sind

Knappheitssignale, und diese Signalfunktion setzt die Bremse außer

Kraft. Theoretisch ist das richtig, in der Praxis aber wird sich bei

der aktuellen Zinssituation kein Investor dadurch abschrecken lassen,

dass der Staat die Rendite von Immobilien drückt. Die Leute kaufen ja

sogar Bundesanleihen zu Negativzinsen. Und potenzielle Bauherren

brauchen ebenso wenig wie Mietinteressenten ein eigenes

Knappheitssignal, um zu merken: Es ist kaum etwas zu finden. Wer

keine Wohnung findet, dem bringt es nichts, wenn der Staat die

Mietpreise drückt. Das führt zu keiner einzigen zusätzlichen

Baugenehmigung. Deren Zahl nämlich ist in Deutschland trotz der kaum

zu stillenden Nachfrage im ersten Halbjahr 2019 gesunken. Hier liegt

das Problem, und hier liegt auch der Schlüssel zur Lösung: Es geht

ums Ausweisen von Baugebieten, die kluge Nutzung von Baulücken und

Industriebrachen, die gezielte Stadtentwicklung auch im Umland der

Metropolen.

