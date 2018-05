Kolumbien vor der Wahl: Das Land leidet weiterhin an den explosiven Folgen des Bürgerkriegs (FOTO)

Auch nach dem Friedensschluss mit der Guerillaorganisation FARCbleibt für die Zivilbevölkerung in vielen Regionen das tägliche Lebenbedroht. Denn Kolumbien gehört weiterhin zu den am stärkstenverminten Ländern der Welt. Die explosiven Kriegsreste, die verborgenin Feldern, Ruinen oder auf Schulwegen liegen, töten und verletzen zu90 Prozent Zivilist/-innen. Landwirtschaft, Handel und dasalltägliche Leben sind dadurch stark eingeschränkt. Oft trifft esKinder wie den heute dreizehnjährigen Jemerson aus Corinto. EinBlindgänger riss ihm eine Hand ab – da war er zehn Jahre alt. Um dasweitläufige Land wieder sicher zu machen, arbeiten DutzendeMinenräum-Trupps, um in mühevoller Kleinarbeit die explosivenÜberreste zu finden und unschädlich zu machen. Sie werden noch vieleJahre tätig sein müssen.

Jemerson hatte im Mai 2015 auf dem Weg zu einem Nachbarn ein

Metallteil gefunden. Es sah fast aus wie ein Ball. Als er es aufhob,

explodierte der Blindgänger und riss ihm die linke Hand ab. Jemerson

musste viele Operationen überstehen und kämpft bis heute mit den

psychischen Folgen des Unfalls. Die Hilfsorganisationen Handicap

International und Tierra de Paz unterstützen den Jungen seitdem mit

Rehabilitations-Maßnahmen und psychologischer Hilfe. Um derartige

Unfälle zu verhindern, sind in Kolumbien Dutzende Minenräum-Teams im

Einsatz. Sie erheben und werten Daten aus, erstellen Landkarten,

markieren Gefahrenstellen, fertigen genaue Dokumentationen an und

zerstören Sprengkörper. In unwegsamem Gelände müssen die

Expert/-innen oftmals auf den Knien die Erde untersuchen – Meter für

Meter. Erst nach der Arbeit der Teams können die Gemeinden die

entminten Gebiete der Bevölkerung zurückgeben.

Angst begleitet die Entminungs-Teams

Johana ist Leiterin eines sechsköpfigen Entminungs-Teams. „Wir

starteten im vergangenen Juli mit einem Gebiet in einem Stadtbezirk

von Cajibo (Cauca). Dort haben wir, entlang des Panamerikanischen

Highways, ein 411 Quadratmeter großes Feld von Sprengsätzen befreit.

Die Arbeit dort war sehr mühsam, kompliziert und zeitaufwendig, da

die Straße sehr laut und das Gebiet mit Metall verschmutzt ist. Daher

konnten wir in diesem Fall keine Metalldetektoren verwenden. Sie

würden die Sprengsätze nicht erkennen und wir würden das ertönende

Signal nicht hören. Daher musste das Team die Grasflächen kurz

schneiden und manuell in der Erde entlang des Felds sondieren.“ Angst

verspüre sie dabei immer, berichtet Johana weiter. Das Wichtigste

sei, die Sicherheitsregeln zu befolgen und den Vorgang Schritt für

Schritt durchzuführen. „Man muss sich die Zeit nehmen und darf nicht

hetzen“, bekräftigt die 26-Jährige.

Räumung der Minen wird noch Jahrzehnte dauern

„Explosive Kriegsreste verhindern nach dem Krieg die sichere

Rückkehr der Bevölkerung in ihr Zuhause“, erklärt Eva Maria Fischer,

Leiterin der politischen Abteilung von Handicap International. „In

Kolumbien sind 31 von 32 Departamentos vermint. Wir sind mit mehreren

Räumungs-Teams im Einsatz, doch es wird auch nach dem Friedensschluss

noch Jahrzehnte dauern, bis alle explosiven Kriegsreste beseitigt

sind“, so Fischer weiter. Die Expert/-innen von Handicap

International veranstalten darüber hinaus Programme zur

Gefahrenaufklärung über Minen und Blindgänger, um vor allem Kinder,

die in den betroffenen Gebieten leben müssen, im Umgang mit der

Gefahr zu schulen und somit die Zahl der Opfer zu verringern.

