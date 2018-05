rbb-Inforadio exklusiv- FDP: Berliner Senat verschläft Datenschutz

Kurz vor Inkrafttreten der neuen

EU-Datenschutz-Verordnung hat die Berliner FDP die rot-rot-grüne

Landesregierung für schlechten Umgang beim Datenschutz kritisiert

Der Senat habe das Thema „verschlafen“, sagte der Sprecher für

Bürgerrechte und Digitalisierung, Bernd Schlömer, am Donnerstag im

Inforadio vom rbb. Damit gewährleiste er keinen guten und

verlässlichen Verbraucherschutz:

Seit zwei Jahren sei klar, dass es neue europaweite

Datenschutzregeln gibt. „Der Bund und die Länder sind gehalten, bis

morgen neue Regularien (…) auf den Weg zu bringen“. Für Berlin, sei

das „nicht der Fall.“

„Unklar ist wie (…) man sich in (Einzelfällen) verhalten soll,

an wen sich Verbraucherschützer wenden können, ob Strafen

auszusprechen sind, welche Rolle die Datenschutzbeauftrage hat. All

das ist unbestimmt.“

Schlömer bemängelt besonders die bislang ungeklärten Befugnisse

der Berliner Datenschutzbeauftragten. Der rot-rot-grüne Senat „möchte

nicht, dass die Datenschutzbeauftragte eine starke Rolle bekommt“, so

Schlömer.

