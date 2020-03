Kommentar / Europa hat fünf Jahre vertan = Von Gregor Mayntz

Die Bilder suggerieren eine Wiederholung: Wie im Herbst 2015

laufen im März 2020 Tausende Flüchtlinge durch Südeuropa in der Erwartung, in

Deutschland anzukommen. Wie 2015 richten sich viele ihrer Hoffnungen auf Angela

Merkel, die ihnen aus Schmutz, Kälte, Lebensgefahr heraushelfen möge. Es gibt

jedoch Unterschiede: Damals gab es noch kein EU-Türkei-Abkommen, heute weiß

keiner, ob und wann sich Ankara wieder daran halten will. Damals war Deutschland

auf einen Massenansturm nicht vorbereitet, heute gibt es reichlich Reserven, vor

allem aber eine deutlich gestärkte EU-Grenzschutzpolizei.

Und doch ist eines gleich: Die EU kümmert sich nicht um ihre Nachbarschaft und

bekommt die Folgen nun wieder zu spüren. Vier Jahre tobte seinerzeit schon der

Bürgerkrieg in Syrien, hatte Millionen in die Flucht getrieben. Weitere fünf

Jahre später dauert das Zuschauen an, werden die Zahlen jener Menschen

registriert, die vor den syrischen und russischen Angriffen Schutz suchen.

In der Vergangenheit übte die Ordnungsmacht USA mit ihrer wirtschaftlichen und

militärischen Kraft politischen Druck auf Verständigungslösungen aus. Sowohl

wirtschaftlich als auch militärisch würde ein einiges Europa den USA kaum

nachstehen und wäre politisch in der Lage, die Ursachen der Flucht aus der Welt

zu schaffen. Die EU-Verantwortlichen reagieren zwar jetzt eiligst auf die

türkische Herausforderung der Grenzöffnung. Aber es spricht Bände, wie sie es

tun. Sie bringen nicht das Gewicht von 500 Millionen Bürgern und der größten

Wirtschaftsmacht ein, um den Bürgerkrieg zu beenden. Sie reisen stattdessen an

die griechisch-türkische Grenze, um sich aus nächster Nähe das Chaos

anzuschauen, das sie in den letzten fünf Jahren hätten verhindern müssen.

