Kommentar Kölnische Rundschau zu USA/Iran

Chance genutzt

Sandro Schmidt

zum US-Konflikt mit dem Iran

Verbal radikal, aber im Handeln erstaunlich gemäßigt hat der Iran auf die Tötung

eines der wichtigsten Akteure seines Regimes, General Ghassem Soleimani,

reagiert. Die offenbar bewusst nahezu folgenlos gesetzten, jedoch aus Gründen

der Selbstachtung von heimischer Erde aus gestarteten Raketenangriffe auf den

Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad westlich von Bagdad sowie auf einen Stützpunkt

in Erbil in der Kurdenregion im Nordirak sollten einerseits das Rachebedürfnis

der eigenen Landsleute befriedigen, zugleich jedoch die brandgefährliche

Situation nicht weiter verschärfen. US-Präsident Donald Trump nahm den Ball auf

und verzichtete ebenso darauf, den Konflikt weiter zu eskalieren. Er betonte

Amerikas Stärke, drohte und verkündigte aber angesichts des geringen Schadens

durch den iranischen Angriff lediglich einige weitere Sanktionen. An einem

Krieg, wie ihn einige Beobachter befürchtet hatten, haben beide Länder ohnehin

kein ernsthaftes Interesse. Der Iran weiß sehr genau, dass er in einer großen

militärischen Auseinandersetzungen gegen die Überlegenheit der US-Streitkräfte

keine Chance haben wird. Sein Vorteil liegt in einer asymmetrischen

Kriegsführung, also begrenzten Nadelstichen gegen US-Interessen – oft in

Stellvertreterkriegen durch befreundete Milizen wie etwa die Hisbollah oder die

Huthis im Jemen ausgeführt. Solche terrorismus-ähnlichen, dezentralen Aktionen

lassen sich selbst von der immer noch stärksten Militärmacht der Welt nicht in

den Griff bekommen. Der US-Präsident wiederum steht kurz vor einem dramatischen

Wahlkampf und will zwar Härte und Stärke zeigen. Andererseits hatte er seinen

Anhängern im Zuge seiner “America first”-Doktrin versprochen, US-Militäreinsätze

im Ausland nicht auszuweiten und möglichst zu beenden. An dieser Zusage wird er

gemessen. Zudem zeigen die letzten großen Kriege der USA in Afghanistan seit

2001 und gegen Saddam Husseins Irak 2003 mit den bis heute anhaltenden

verheerenden Folgen, dass selbst ein militärisch erzwungener Sturz

diktatorischer Regime meist in Pyrrhussiegen endet. Von den unabsehbar teuren

politischen, moralischen und finanziellen Kosten ganz zu schweigen. Deshalb

gebietet es selbst für einen eruptiv handelnden Präsidenten wie Donald Trump die

Vernunft, sich nicht auf ein solches Szenario einzulassen. Und diesmal hat er

seine Chance genutzt.

