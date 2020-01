Kommentar: Tiere sind ein Teil der Schöpfung // von Horst Thoren

Es mag Kritiker geben, die die öffentliche Trauer um die

toten Tiere von Krefeld für übertrieben, für unangemessen halten. Wer sich so

äußert, ignoriert, dass der im Feuer verendete Menschenaffe Massa und die

übrigen Opfer des Brandes im Zoo unseren Schutz verdient hätten. Die Trauernden

hingegen, die vor den Toren des Zoos oder im Internet ihr Mitgefühl zeigen,

sehen sich in der übergreifenden Verantwortung des Menschen für alle Geschöpfe

auf Erden.

Der Brand hat eine erneute Debatte entfacht um Tierschutz und die Sinnhaftigkeit

von Silvesterfeuerwerk. Erst die Untersuchungen werden ergeben, was konkret die

Ursache für das Feuer war und wie es möglicherweise hätte vermieden werden

können. Die Vermutung geht dahin, dass brandgefährliche Himmelsfackeln, in NRW

seit Langem verboten, das Feuer auslösten. Wenn jetzt Schutzzonen um Zoos,

Bauernhöfe und Tierheime gefordert werden, in denen Feuerwerk grundsätzlich

untersagt ist, macht das mit Blick auf den Tierschutz sicher Sinn. Offen aber

bleibt, wie solche Verbote durchgesetzt werden können, wenn schon der Erwerb

illegaler Leuchtfackeln kaum zu unterbinden ist.

Jetzt ermittelt die Polizei. Wie hoch das Strafmaß ausfällt, sollten die Täter

gefasst werden, hängt auch davon ab, ob eine Gesundheitsgefährdung vorlag – für

Menschen. Ans Tierwohl hat der Gesetzgeber bei fahrlässiger Brandstiftung nicht

gedacht. Bei aller Betroffenheit wird der Zoo auch klären müssen, ob der

Brandschutz ausreichend war, ob bessere Sicherheitsvorkehrungen das Feuer hätten

verhindern können. Die berechtigte Trauer sollte aufrüttelnd wirken.

Vordergründig geht es zwar darum, den Brand aufzuklären und Katastrophen dieser

Art zu vermeiden. Tatsächlich aber steht die Frage im Raum, wie der Schutz der

Tiere verbessert werden kann. Auch sie sind Teil der Schöpfung.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4481517

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell