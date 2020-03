Kommentar zu 100 Tage mit dem neuen SPD-Duo

Die ersten 100 Tage sind verstrichen, und die große Aufregung hat sich gelegt. Weder die Befürchtung (bei den einen) noch die Hoffnung (bei den anderen), die große Koalition könnte mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an der SPD-Spitze eher kurz- als mittelfristig im Chaos auf ihr Ende zusteuern, sind nicht Wirklichkeit geworden. Die beiden neuen Kapitäne haben die havariegefährdete SPD in ein ruhiges Fahrwasser gelenkt. Das ist nach den inhaltlichen und personellen Irrungen und Wirrungen der vergangenen Jahre zweifelsohne ein Fortschritt. Dass der Dampfer wieder Fahrt aufgenommen hat, werden in der Partei indes nur die zwangsläufig berufsoptimistischen Seeleute behaupten können.

