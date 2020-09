Kommentar zur City-Maut nachdenkt

Eine City-Maut könnte Entspannung auf Münchens Straßen bringen, so die Erkenntnis einer Studie, in der dieses Instrument exemplarisch für die bayrische Landeshauptstadt untersucht wurde. Doch wer einerseits die Zufahrt in die Stadt mit dem Auto via Kassenhäusle unattraktiver machen will, muss auch dafür sorgen, dass das vorhandene Mobilitätsbedürfnis der Menschen andererseits mit Alternativen befriedigt werden kann. Das bedeutet, den Nahverkehr in den Städten aus- und in ländlicheren Regionen überhaupt erst mal ernsthaft aufzubauen. Die meisten Autobesitzer setzen aus rationalen Erwägungen oder mangels ernst zu nehmender Alternative aufs Auto. Ehe man also über Erschwernisse für diesen Personenkreis nachdenkt, sollte man echte Alternativen planen – und vor allem zügig umsetzen.

