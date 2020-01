Kommentar zur Regierungsfähigkeit der Groko

War was? Es ist noch nicht allzu lange her, da quälte sich

die große Koalition lust- und perspektivlos über die Runden. Hin- und

hergerissen zwischen Untergangs- und Durchhalteparolen. Man musste miteinander

regieren, aber man wollte eigentlich nicht mehr. Miese Stimmung wurde vor allem

von den Sozialdemokraten geschürt, die ihr Spitzenpersonal vergraulte und sich

ohne großes Selbstbewusstsein zum Absprung fertigmachte. All das wirkt heute

mehr wie ein großes Theater. Wie ein müde in Szene gesetztes Aufbäumen und eine

aufgesetzt mutig wirkende Erneuerungsshow. Spätestens nach dem zweiten Treffen

des Koalitionsausschusses mit einer neuen SPD-Bundesspitze zeigt sich jetzt:

Die große Koalition scheint fest entschlossen, die Zeit der

mitleidheischenden Selbstmontage hinter sich zu lassen.

