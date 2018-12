Konkurrierende Staatsziele, Religionsfreiheit vs. Tierschutz – Thesen rund um betäubungsloses Schächten

Der Tierschutz ist seit dem 01. 08. 2002 durch Art. 20a GG ein Staatsziel. Seit diesem Zeitpunkt befassen sich Veterinärämter und Gerichte mit Anträgen zur rituellen betäubungslosen Schlachtung gemäß religiösen muslimischen Überlieferungen. Das ethische und rechtliche Dilemma dieser Anträge resultiert aus der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmegenehmigung für betäubungsloses Schächten: Muslimische Antragsteller, die sich durch das generelle deutsche Schächtverbot in ihrer freien Religionsausübung und – bei muslimischen Metzgern – ebenfalls in der Freiheit der Berufsausübung gehindert sehen. Inwieweit sollte man Tierquälerei im Namen von Religion aber erlauben? Laut einer Ausnahmegenehmigung dürfen diese Gruppen leider gegen das erklärte Staatsziel Tierschutz handeln, wenn sie bestimmte Prämissen erfüllen. Volker Mariak will mit „Konkurrierende Staatsziele – Religionsfreiheit vs. Tierschutz“ darüber aufklären und erklären, wie diese Problemlage ein erhebliches gesellschaftliches Streitpotenzial enthält, das die Integration muslimischer Mitbürger ernsthaft belastet.

Eine weitere These des ethischen Fachbuchs „Konkurrierende Staatsziele – Religionsfreiheit vs. Tierschutz“ von Volker Mariak ist auf den Sachverhalt der Tierquälerei ausgerichtet, der – wissenschaftlich erwiesen – durch betäubungsloses Schächten stattfindet. Hier sieht nicht nur der Autor Parallelen zu einer Gewaltbereitschaft auch gegenüber Menschen: Amerikanische und deutsche psychologische Studien erhärten die Annahme, dass pathologische Tierquälerei in zahlreichen Fällen mit späteren Gewaltdelikten einhergeht. Leser werden durch die scharfsinnigen Beobachtungen Mariaks zum Nachdenken angeregt und erhalten Einblicke in ein oft übersehenes Tabuthema. Die vorliegende 2. Auflage des Buches wurde stark erweitert.

„Konkurrierende Staatsziele – Religionsfreiheit vs. Tierschutz" von Volker Mariak ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-7639-6 zu bestellen.

