Kontrollierter Einsturz des AKW Mülheim-Kärlich / Live-Sendung am Freitag, 9.8.2019, 14:30 Uhr, SWR Fernsehen / „SWR extra“, 18:15 Uhr, SWR Fernsehen RP / Ab 14 Uhr Livestream unter SWR.de/aktuell (FOTO)

Spezialisten haben seit Jahren darauf hingearbeitet: Der Kühlturmdes stillgelegten Atomkraftwerks soll fallen. Anders als das Inneredes Reaktorgebäudes ist der Turm nicht radioaktiv belastet. RWE hatsich gegen eine Sprengung entschieden, der rund 80 Meter hohe Turmwurde durch hineingefräste Schlitze statisch geschwächt. Jetzt werdenStützen entfernt, sodass die rund 15 Tausend Tonnen Betonkontrolliert einstürzen, so der Plan. „SWR live: Der Turm fällt –Letzter Akt für das AKW Mülheim-Kärlich“ Ab 14:30 Uhr berichtet „SWRlive“ vor Ort. Moderator Martin Seidler spricht mit Zeitzeugen undehemaligen Mitarbeitenden des Kraftwerks, aber auch mit Gegnern.Außerdem vor Ort und im Interview: Ministerpräsidentin Malu Dreyer(SPD) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen). DieSendung beleuchtet darüber hinaus die Geschichte des KraftwerksMülheim-Kärlich, insbesondere die des Kühlturms. 2011 war er in denSchlagzeilen, als der Künstler Anselm Kiefer ihn kaufen und zu einem„Pantheon“ der Kernkraft machen wollte. „SWR extra: KontrollierterEinsturz – Atomruine Mülheim-Kärlich verschwindet“ In „SWR extra“berichten ab 18:15 Uhr Reporter über die Atomruine und den Einsturzdes Kühlturms. Sie blicken auch zurück auf die massivenAuseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des fehlerhaftgeplanten Kraftwerks. Letztlich leiteten Gerichtsentscheidungen undder Atomausstieg den Abriss ein. Gast im „SWR extra“-Studio ist derehemalige Ministerpräsident Rudolf Scharping (SPD). SWR UmweltexperteWerner Eckert erläutert die Abrissarbeiten in Mülheim-Kärlich und diebesondere Lage von Rheinland-Pfalz zwischen Atomruinen wie Biblis undden störanfälligen Atommeilern in Frankreich und Belgien.

