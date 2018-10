Kritische und widerständige Karten weltweit – Sammelband „This Is Not An Atlas“ erscheint – Vorstellung am 20. Oktober 2018 in Berlin

Nach vierjähriger kollektiver Arbeit mit

Aktivist*innen und Kartenmacher*innen aus aller Welt erscheint dieser

Tage der einzigartige Sammelband –This Is Not an Atlas–. Im

Großformat eines klassischen Atlanten findet sich eine globale

Sammlung widerständiger Karten. Die Karten dienen dabei nicht allein

der geographischen Orientierung, sie werden weltweit als Teil von

politischen Kämpfen, Kunst, Bildungsarbeit und kritischer

Wissenschaft produziert und genutzt. Das Ziel von –This Is Not an

Atlas– ist es, einen Austausch über aktuelle Probleme und politische

Strategien anzuregen und Menschen zu inspirieren, selbst kritisch zu

kartieren.

Kartiert werden Phänomene zu verschiedensten Themengebieten. Zum

Themenkomplex Wohnen, Gentrifizierung/Verdrängung gibt zum Beispiel

die –Anti-Eviction Map– aus San Francisco (https://bit.ly/2EuHAVK)

Auskunft. Die –Berlin Besetzt—Karte

(http://www.berlin-besetzt.de/#!) bietet eine Übersicht über

Hausbesetzungen in Berlin. Eine Karte zur sicheren Seebrücke finden

Sie unter –AlarmPhone/WatchTheMed–

(https://notanatlas.org/maps/mapping-safe-passages/), und den Weg von

Afghanistan nach Frankreich und die überwundenen Hindernisse

skizziert der –AntiAtlas of Borders–

(https://notanatlas.org/maps/counter-cartographies-exile/).

Erstmals vorgestellt wird der Sammelband mit einer Ausstellung,

Podiumsdiskussion und Workshops zu Counter-Cartographies am 20.

Oktober 2018 im ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik,

Siemensstrasse 27, 10551 Berlin und am 25. Oktober im W3 – Werkstatt

für internationale Kultur und Politik e.V., Nernstweg 32-34, 22765

Hamburg von dem Herausgeberkollektiv orangotango+ und beteiligten

Kartograph*innen. Unterstützt wurde das Projekt von der

Rosa-Luxemburg-Stiftung, LE MONDE diplomatique, anstiftung und dem

transcript-Verlag.

Interviews mit Karten-Macher*innen sind am Rande der

Veranstaltungen in Berlin und Hamburg möglich.

Kontaktinformationen vor Ort:

+49(0)157/32406170 (Laurenz Virchow)

+49(0)177/4373811 (Severin Halder).

Ein PDF der Publikation steht auf Wunsch zur Verfügung.

Pressekontakt:

Jannine Hamilton

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Franz-Mehring-Platz 1 | 10243 Berlin

Tel.: 030 44310-479 | Mobil: 0173 6096103

E-Mail: jannine.hamilton@rosalux.org

