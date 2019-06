Kuhs: AfD lädt Bischofskonferenz zum Dialog ein

Zu der „Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit

rechtspopulistischen Tendenzen“ der Deutschen Bischofskonferenz

erklärt Joachim Kuhs, Bundesvorstandsmitglied und Bundesvorsitzender

der Christen in der AfD:

„Diese Arbeitshilfe warnt offiziell vor Populismus, insbesondere

dem Rechtspopulismus. Sie warnt jedoch implizit vor der AfD, die zwar

kein einziges Mal erwähnt, deren Repräsentanten im Kapitel zum

Antisemitismus aber völlig sinnentstellend zitiert werden. Dabei

kämpft die AfD so entschieden gegen den Antisemitismus jeglicher

Couleur, dass selbst Michael Wolfssohn, ein bekannter jüdischer

Historiker nach der Pro-Israel-Abstimmung im Bundestag gesagt hat,

man könne nach dieser Abstimmung die AfD nie mehr als antisemitisch

bezeichnen. Die AfD steht auf dem Boden der freiheitlichen

demokratischen Grundordnung. Sie achtet vollumfänglich die Würde

aller Menschen und jeder Christ in der AfD übt sich persönlich und im

Rahmen seiner Möglichkeiten zur Gottes-und Nächstenliebe. Eine

Pflicht, sich um den –Fernsten zu kümmern–, wie sie in Kapitel 1.5

der Arbeitshilfe ins Gleichnis vom barmherzigen Samariter

hineininterpretiert wird, kann er jedoch nicht erkennen. Ich lade die

Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz zu einem Dialog mit den

Christen in der AfD ein. Vielleicht erkennen sie dann, dass sie

Vorurteilen aufgesessen sind.“

