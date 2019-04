Kunsthandwerker der Region laden zu den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks ein

Regionale Kunsthandwerker, Designer und Künstler des Landes Brandenburg beteiligen sich auch 2019 an den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks (ETAK). Vom 5. bis 7. April laden sie zum Besuch und Mitmachen in ihre Werkstätten und Ateliers ein. Besucher können sich ihre eigene Kunsthandwerkstour unter www.kunsthandwerkstage.de zusammenstellen. Der Eintritt in die Werkstätten ist kostenfrei, im Einzelfall können Kosten für Material und Kurse anfallen.

Instrumentenbauern bei der Arbeit zuschauen, mit Künstlern über ihre Werke diskutieren oder selbst kreativ werden beim Arbeiten mit Ton und Holz ? es lohnt sich, im Land Brandenburg auf Entdeckungsreise zu gehen und die unterschiedlichsten Angebote und Attraktionen kennenzulernen. Eingeladen sind alle, die gern hautnah dabei sein, sich inspirieren lassen, das regionale Kunsthandwerk kennenlernen und die eine oder andere Inspiration für eine berufliche Perspektive im Handwerk mit nach Hause nehmen wollen.

Um die Vielfalt ihrer Arbeiten zu zeigen und einmal einen ganz individuellen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, startete bereits im Jahr 2002 das Französische Ministerium für Handwerk die Initiative zu den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks. Alljährlich präsentieren sich einmal im Jahr zeitgleich die Kunsthandwerker in 19 europäischen Ländern. Seit letztem Jahr beteiligt sich auch das Land Brandenburg an diesem internationalen Kunsthandwerks- und Kulturevent.

Unter anderem sind diese Kunsthandwerker bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks im Land Brandenburg dabei und laden in ihre Werkstätten ein (Listung von A-Z, die jeweils detaillierten Kontaktdaten und Programm finden Sie unter www.brandenburg.kunsthandwerkstage.de:

Atelier am See, Am Plessower See 132, 14542 Werder

Borkheider Werkstatt für Keramik & Töpfern, In den langen Stücken 12, 14822 Borkheide

Fritz Metall, Freie Waldorfschule Kleinmachnow, Werkgebäude „Schmiede“, Schopfheimer Allee 4, 14532 Kleinmachnow

Kunst- und Silberschmiedin, Gabriele Voigt, zu Gast in Schönerlinde, Gerhart-Hauptmann-Straße 50, 16321 Bernau bei Berlin

Glashütte Annenwalde, Annenwalde 28, 17268 Templin-Densow

Goldschmiede im Hof, Brandenburger Straße 69, 14467 Potsdam

Goldschmiede Rima Chammaa, Fehrbelliner Str. 22, 16833 Brunne

Handweberei Birgit Lüdicke, Kirchstraße 17, 1. Etage, 14542 Werder/Havel

HB-Werkstätten für Keramik, Hedwig-Bollhagen-Strasse 4, 16727 Oberkrämer/ OT Marwitz

Holzmanufaktur Eichwalde, Friedenstr. 11, 15732 Eichwalde

Uhrmachermeister Horst Bittner, Rosa-Luxemburg-Damm 1, 15366 Neuenhagen bei Berlin

Instrumentenbauer Jan Dayß, Andreas Sommer und Thomas Nitz, Mühlenstraße 13, 16831 Rheinsberg

Keramikwerkstatt Claudia Karer, Prierow 10a, 15938 Golßen

Kunstschmiede Michael Soika, Zauchwitzer Straße 35, 14552 Michendorf OT. Stücken

Sattlerei Mauer, Berliner Chaussee 8a, 14929 Treuenbrietzen

Schmuckgefährten, Wattstrasse 6, 14482 Potsdam

Tatjana Design & Maßatelier, Bahnhofstraße 8, 15732 Eichwalde

Tischlerei Christian Masche, Ortwiger Hauptstr. 19, 15324 Letschin/Ortwig

Töpferstübchen Möbert, Kurparkstr. 17, 03096 Burg/Spreewald

Tuchmacherei Stickerei im Backhaus, Berliner Straße 46, 16792 Zehdenick

