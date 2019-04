Auf-Bruch: Die Thüringer Frauenbewegung in der Friedlichen Revolution 1989

Am 14.4. wird die Autorin Doris Weilandt im Restaurant ?Reinhardt?s im Schloss? Auerstedt ihr Buch ?Auf-Bruch? im Rahmen einer Lesung vorstellen.

Den darin interviewten Frauen bot die Zeit von Herbst 1989 bis zum Sommer 1990 die einzigartige Chance, etwas grundlegend zu verändern. In der Frauengruppe, zumeist dem Unabhängigen Frauenverband (UFV) angehörend, konnten sie eigene Vorstellungen formulieren und gemeinsam für die Realisierung kämpfen. Ohne dieses Engagement hätte es keine Frauenzentren, Frauenhäuser und Gleichstellungsbeauftragten in Thüringen und anderswo gegeben. Auch wenn einiges nicht mehr den ursprünglichen Intentionen ihrer Gründerinnen entspricht: In vielen Bereichen der Gesellschaft wird bewusst auf die Rechte von Frauen beschaut.

Der Eintritt zur Lesung ist frei. Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit, ein gutes Essen oder ein Glas Wein im Restaurant zu genießen und die Lesung nachwirken zu lassen.