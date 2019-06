Landeszeitung Lüneburg: Türkei lebt ein verspätetes Europa Experte Dr. Günter Seufert sieht in der Bürgermeisterwahl von Istanbul einen Hoffnungsschimmer

Von Joachim Zießler

Als Erdogan 1994 Bürgermeister von Istanbul wurde, sagte er: „Wer

Istanbul regiert, regiert die Türkei.“ Wird die Bürgermeisterwahl

künftig als Anfang vom Ende seiner Herrschaft eingestuft werden? Dr.

Günter Seufert: Tatsächlich hatte Recep Tayyip Erdogan nach seinem

Wahlsieg von 1994 recht mit seiner Vorhersage. Die Bürgermeisterwahl

in Istanbul entpuppte sich als Wasserscheidenwahl. Aktuell ist es

ganz ähnlich – sogar noch verschärft. Denn 1994 war der

Bürgermeisterposten von Istanbul noch nicht so bedeutend wie heute.

Damals gab es noch einen Ministerpräsidenten. Es gab ein

funktionierendes Parlament, in dem sich Politiker profilieren

konnten. Wir hatten Minister, die aus dem Parlament heraus in ihre

Aufgaben berufen wurden. Das gibt es alles nicht mehr. Wir haben

einen Staatspräsidenten, der seine Minister und seinen Stellvertreter

ernennt. Deshalb sind die Bürgermeisterposten in den großen Städten

dazu geeignet, dass sich neue Führungspersönlichkeiten

herauskristallisieren können. Von daher trifft Erdogans Spruch heute

noch stärker zu als damals.

Zeugt der Sieg von Ekrem Imamoglu davon, wie stark die

Zivilgesellschaft in der Türkei doch ist oder nur wie gespalten und

dass Erdogan seinen größten Rückhalt ohnehin auf dem Land hat?

Seufert: Es zeigt, dass die Spaltung in einen eher säkularen und

einen konservativ-muslimischen Teil möglicherweise an Bedeutung

verliert. Denn in dem Oppositionsbündnis ist die säkulare CHP

vertreten, die rechtsnationalistische IYI-Partei, die pro-islamische

Saadet-Partei und die konservative Demokratische Partei. Zudem hat

die pro-kurdische Partei HDP Imamoglu unterstützt. Zum ersten Mal

seit 15 Jahren wählen Bürger nicht primär aufgrund ihrer kulturellen

oder religiösen Zugehörigkeit, sondern aufgrund sachlicher

Erwägungen. Dieses ideologisch heterogene Bündnis hat nur im

Widerstand gegen die Ein-Mann-Herrschaft Erdogans und gegen die

Abschaffung des parlamentarischen Systems zusammengefunden. Hinzu

kommen die Ablehnung von Erdogans riskanter Außenpolitik sowie seiner

erfolglosen Wirtschaftspolitik und die Sorge angesichts der nicht

mehr unabhängigen Justiz. Diese Sachfragen bringen die Opposition

über konfessionelle und ethnische Grenzen hinweg zueinander.

Hat Erdogan mit dem brachialen Instrument der Wahlannullierung

einen schweren Fehler begangen, weil er die Opposition geeint hat?

Seufert: Die Opposition war schon vorher geeint, weil sie auch in

der ersten Wahl als Bündnis antrat. Einen schweren Fehler hat er

begangen, weil er mit der Annullierung diese Wahl im Grunde zu einer

Abstimmung zwischen ihm selbst und einem Bürgermeisterkandidaten

umfunktioniert hat. Der Sieg des Bürgermeisters gegen den

Staatspräsidenten ist ernüchternd für die AKP.

Welchen „dritten Weg“ hatte PKK-Chef Öcalan in seinem Brief vor

der Wahl angemahnt? Einen anderen Kandidaten oder nach der Wahl ein

Zuschütten des Grabens in der Gesellschaft? Seufert: Öcalan ist seit

über zehn Jahren in Isolationshaft, seit vier Jahren sogar ohne

Möglichkeit, mit seinen Anwälten zu sprechen. Diese Isolation wurde

jetzt offensichtlich mit dem Ziel aufgehoben, Öcalan dazu zu bewegen,

die Kurden zu einem Wahlboykott aufzurufen. Dieser Versuch, Öcalan zu

instrumentalisieren, scheiterte. Noch vor wenigen Wochen rückte die

Regierung alle in die Nähe des Terrorismus, die die pro-kurdische HDP

unterstützten. Der plötzliche Schwenk hin zur Ankündigung einer neuen

Aussöhnungsinitiative hat die Kurden nicht überzeugt und

nationalistische Wähler verschreckt.

Mit der Wahlannullierung vollzog Erdogan im Innern nach, was er in

der Außenpolitik zuletzt in Serie produziert: Fehler. Das Verhältnis

zu den USA und Israel liegt in Trümmern. Die Unterstützung von

Dschihadisten in Syrien steigert die Terrorgefahr im Innern. Die

Boomjahre endeten in einer Rezession. Rächt sich, dass korrigierende

Kritik Alleinherrscher immer seltener erreicht, je länger sie

regieren? Seufert: Das ist auf jeden Fall richtig. In der Türkei ist

zu hören, dass Erdogan praktisch abgeschirmt wird von seinen

Beratern. In seinem Umfeld traut sich keiner mehr, ihn mit

unangenehmen Wahrheiten zu konfrontieren. Selbst die Minister haben

es schwer, zu ihm durchzudringen. Erdogan lebt in einem Kokon und

erfährt kaum noch sachdienliche Beratung.

Die AKP ist kein monolithischer Block. Kommt es über der

Wahlniederlage zur Spaltung? Seufert: Das ist offen. Sicher ist

hingegen die Gründung zweier neuer Parteien durch ehemalige

AKP-Mitglieder. Die große Niederlage der AKP in Istanbul werden diese

Parteineugründungen erleichtern.

Könnte Erdogan versuchen, dem innenpolitischen Druck ein Ventil zu

geben, indem er den Türken einen Sündenbock anbietet – die Kurden

etwa? Seufert: Das kann man nicht ausschließen. Allerdings müsste die

AKP gemerkt haben, dass eine derart polarisierende Strategie nicht

zum Erfolg führt. Beim ersten Wahlgang hatte Erdogan bereits Ankara

und Antalya verloren sowie Izmir nicht gewonnen. Er hat die moderne

Türkei verloren. Nach dem ersten Wahlgang hat die Regierung deshalb

versucht, die Strategie der Opposition zu kopieren und schlug einen

moderaten Ton an. Als dies in den Umfragen nicht verfing, schwenkte

sie wieder auf einen polarisierenden Kurs ein.

Imamoglu gibt sich nicht säkular, wie andere CHP-Politiker,

sondern bekennt sich zu seinem Glauben. Könnte er der Mann sein, der

den Kulturkampf in der Türkei überwindet? Seufert: Die Tatsache, dass

er einen solchen Zuspruch bekam, für den Kurs, den er bisher verfolgt

hat, zeigt, dass das Potenzial für einen Versöhnungskurs durchaus

vorhanden ist. Die Türkei wartet auf eine solche Politik. Die CHP war

oft nicht nur säkular, sondern vielmehr säkularistisch, das heißt,

sie wollte die türkischen Bürger zu einem säkularen Lebensstil

zwingen. Mit Imamoglu hat sie erstmals die Chance, auch konservative

Wähler zu überzeugen. Und angesichts der Tatsache, dass konservative

Bürger in der Türkei mit 55 bis 60 Prozent die Mehrheit stellen, ist

dies die einzig erfolgversprechende Strategie. Die Kluft zwischen

Frommen und Weltlichen kann nur durch Personen überwunden werden, die

zwar für die Trennung von Staat und Religion eintreten, aber selbst

mit dem Glauben keine Schwierigkeiten haben.

Während die Opposition feiert, läuft in Istanbul der Gezi-Prozess,

in dem damaligen Protestierern der Prozess wegen eines vermeintlichen

Umsturzversuches gemacht wird. Wie sehr ist die Türkei Teil des Nahen

Ostens und wie weit entfernt von Europa? Seufert: Wenn man

berücksichtigt, dass das Europa zwischen den Weltkriegen sehr

nationalistisch und militaristisch war, und zugleich die Renaissance

des Nationalen in der Gegenwart konstatiert, sieht man wie

gegensätzlich Europa sein kann. Heute lebt die Türkei ein verspätetes

Europa. Mit Politikern wie Imamoglu ist das Land dabei, sich dem

Nachkriegseuropa anzunähern.

Die Türkei ist der erste Versuch, Demokratie und Islam zu

versöhnen. Zeigt die Wahl vom Sonntag, dass die Demokratie auch unter

schwierigen Bedingungen nicht so leicht zu beerdigen ist? Seufert:

Das würde ich schon sagen. Die Wahl ist ein großer Hoffnungsschimmer

– sowohl für die Türken selbst als auch für die internationale

Gemeinschaft. Die Bürger haben nach wie vor auf demokratische

Prozesse vertraut, obwohl die erste Wahl annulliert worden war. Sie

blieben ruhig und gingen erneut zur Wahl, statt gewaltsam zu

protestieren. Die Wahlbeteiligung von um die 85 Prozent war viel

höher als bei uns. Und die Wähler zeigten einen demokratischen

Reflex, indem sie einem autokratischen Herrscher einen Denkzettel

verpasst haben.

Dr. phil. Günter Seufert, 64, ist Journalist und Soziologe. Er

forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik, den größten

Thinktank Europas, der Bundestag und -regierung berät. Seufert lebte

über ein Jahrzehnt in Istanbul, verfasste mehrere Bücher und

zahlreiche Aufsätze zur politischen Lage in der Türkei.

