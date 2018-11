Landminenmonitor 2018 meldet wiederum tausende Opfer; darunter viele Kinder / HI fordert mehr Hilfe für die Opfer

Der am 20. November veröffentlichte Landminenmonitor 2018 meldet

eine hohe Anzahl neuer Minenopfer – insbesondere durch improvisierte

Minen oder Blindgänger. Damit ist die Opferzahl im dritten Jahr in

Folge sehr hoch. 2017 wurden mindestens 7.239 Menschen durch diese

Waffen getötet oder verletzt. 2014 waren es 3.993 – das Jahr, das

nach 15 Jahren fast stetigem Rückgang erstmals wieder einen Anstieg

der Opferzahlen verzeichnet hatte. Diese negative Bilanz ist

insbesondere auf eine hohe Anzahl von Opfern durch improvisierte

Sprengsätze in Konfliktgebieten wie Afghanistan, Syrien und Irak

zurückzuführen. Vom 26. bis 30. November findet in Genf die Konferenz

der Vertragsstaaten des Ottawa-Vertrags zum Verbot von

Antipersonenminen statt. Die Hilfsorganisation Handicap International

fordert anlässlich dieser Konferenz alle Staaten auf, die Opferhilfe

zu erhöhen, da immer mehr Menschen langfristige Unterstützung

benötigen. So wie Jemerson aus Kolumbien, der durch einen Blindgänger

seine linke Hand verlor(siehe: http://bit.ly/Jemerson-kolumbien)

Der Landminenmonitor 2018 überprüft die Umsetzung des

Ottawa-Vertrags, der den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und

die Lagerung von Antipersonenminen verbietet, für das Jahr 2017 und –

sofern möglich – bis November 2018. Ein Ergebnis: Minen und

Blindgänger töten und verletzen nach wie vor überwiegend

Zivilist/-innen: 87% der Opfer stammten 2017 aus der

Zivilbevölkerung, 47% davon sind Kinder. Wahrscheinlich ist die

tatsächliche Zahl noch viel höher, da es schwierig ist, Informationen

aus aktuellen oder jüngsten Konfliktgebieten zu bekommen. Minen und

Blindgänger töten und verursachen komplizierte Verletzungen mit

schwerwiegenden Folgen und lösen schwere psychische Traumata aus.

Häufig ist die Folge eine bleibende Behinderung – meist nach der

Amputation einer unteren Extremität.

Die jüngsten Einsätze haben zu einer zunehmenden Kontamination mit

Blindgängern geführt, die das Leben Tausender von Menschen während

der Konflikte und darüber hinaus gefährdet. Insgesamt 60 Länder und

Territorien sind weltweit durch Minen und andere explosive

Kriegsreste verseucht. HI fordert die Staaten auf, die notwendigen

Programme zur Risikoaufklärung, zur Minenräumung und zur Opferhilfe

zu unterstützen. „Die durch Minen verletzten Menschen brauchen

dringend Hilfe, ohne die sie nicht wieder ins Leben zurückfinden und

an der Gesellschaft teilhaben können“, betont Eva Maria Fischer,

Sprecherin der politischen Abteilung von Handicap International

Deutschland. „Zwar gehört Deutschland zu den größten Geldgebern

insbesondere für Minenräumung, doch weltweit ist die finanzielle

Unterstützung für die Opferhilfe leider deutlich gesunken. Es mangelt

gravierend an Ausrüstung und Ressourcen für die physische

Rehabilitation“, so Fischer weiter.

finden Sie die wichtigsten Fakten des Landminenmonitors auf Deutsch:

http://bit.ly/major-findings-deutsch

Und hier können Sie den vollständigen Landminenmonitor

einsehen:http://bit.ly/landminenmonitor2018

Hier finden Sie Informationen zur Opferhilfe:

http://bit.ly/minenopfer

Weitere Ergebnisse des Landminenmonitors:

– Der Bericht zeigt, dass die Zahl der neuen Opfer durch Minen –

industriell hergestellt oder improvisiert – sowie durch

Blindgänger im Jahr 2017 mit 7.239 Opfern weiterhin

außergewöhnlich hoch ist. Damit verzeichnet der Bericht im

dritten Jahr in Folge eine Rekordzahl von Opfern. 2016 waren es

9.437 Betroffene und 2015 waren es 6.967.

– 2.716 Menschen wurden allein durch improvisierte Minen getötet

oder verletzt. Das ist die höchste Zahl seit dem ersten Bericht

des Landminenmonitors im Jahr 2000. Opfer improvisierter Minen

wurden in 18 Ländern registriert, hauptsächlich in Afghanistan

(1.093 Opfer) und Syrien (887 Opfer). Opfer von improvisierten

Minen (2.716) und Blindgängern (2.038) machen zwei Drittel aller

Opfer aus.

– Die dramatische Bilanz ist vor allem auf die hohen Opferzahlen

in Ländern mit aktuellen bewaffneten Konflikten und weit

verbreiteter Gewalt zurückzuführen: 2017 wurde die Mehrheit der

neuen Opfer durch Minen – industrieller oder improvisierter Art

– und durch Blindgänger in Afghanistan (2.300 Opfer), Syrien

(1.906), der Ukraine (429) und dem Irak (304) registriert.

Insgesamt wurden Opfer in 53 Staaten und Gebieten auf der ganzen

Welt gezählt.

– Der Monitor bestätigt den neuen Einsatz von Minen durch die

Regierung Myanmars zwischen Oktober 2017 und Oktober 2018.

Darüber hinaus haben nichtstaatliche, bewaffnete Gruppen

ebenfalls Antipersonenminen, einschließlich improvisierter

Minen, in mindestens acht Ländern eingesetzt: Afghanistan,

Kolumbien, Indien, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Thailand und im

Jemen.

– Die internationalen und nationalen Mittel für Minenräumprogramme

waren 2017 besonders hoch (771,5 Mio. US-Dollar). Das entspricht

einem Anstieg von 36% gegenüber 2016. Die finanziellen Mittel

für die Opferhilfe sind jedoch nach wie vor besonders gering:

Sie machen nur 2% der internationalen Hilfe aus, das entspricht

15,8 Mio. US-Dollar von 667,2 Mio. US-Dollar. HI fordert die

internationale Gemeinschaft auf, diesbezüglich einen Schritt

nach vorn zu machen. Denn die derzeitigen Beträge können unter

keinen Umständen die Bedürfnisse der Opfer decken, die in den

letzten Jahren dramatisch zugenommen haben. Außerdem brauchen

die durch Minen verletzten Menschen meist lebenslange

Unterstützung – d.h, die Hilfe muss besonders nachhaltig sein.

Der Ottawa-Vertrag verbietet den Erwerb, die Herstellung, die

Lagerung und den Einsatz von Antipersonenminen. Der Vertrag wurde am

3. Dezember 1997 unterzeichnet. Am 1. März 1999 trat er in Kraft. Es

gibt 164 Staaten, die dem Abkommen zum Verbot von Landminen

beigetreten sind und einen Unterzeichner – die Marshall Islands – der

es noch ratifizieren muss.

Hier finden Sie hochauflösendes Bildmaterial zum Download:

https://handicap-international.de/de/pressefotos-download

