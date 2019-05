Langjähriger Vorsitzender des bpa im Saarland verabschiedet / Helmut Mersdorf übergibt nach 25 Jahren Verbandsarbeit an seinen Nachfolger Volker Schmidt

Der langjährige Landesvorsitzende des

Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Helmut

Mersdorf ist auf der Mitgliederversammlung des bpa am 6. Mai 2019 in

Saarbrücken verabschiedet worden. Mersdorf, der seit 1992 eine

Seniorenresidenz in Saarbrücken betreibt und die Geschicke der

bpa-Landesgruppe mehr als elf Jahre lenkte, war bei der turnusgemäßen

Wahl zum Vorstand aus Altersgründen nicht mehr angetreten.

Der bpa Saarland würdigte die beeindruckenden Leistungen und

Verdienste von Helmut Mersdorf für die pflegerische Versorgung –

sowohl als erfolgreicher Unternehmer als auch als ehrenamtlicher

Verbandsvorsitzender – in der Mitgliederversammlung mit donnerndem

Applaus und Wehmut. Mitglieder, Präsident und Geschäftsführer dankten

ihm für die vielen Stunden Arbeit, die Ideen, die Verlässlichkeit und

die strategische Weitsicht der vergangenen Jahre, die er in den

Aufbau und die Weiterentwicklung des Verbandes, die Vertretung der

Interessen der privaten Träger und die pflegerische

Versorgungsstruktur investiert hatte.

„Die positive Entwicklung des bpa im Saarland ist maßgeblich ein

Verdienst von Helmut Mersdorf“, sagte bpa-Präsident Bernd Meurer in

seiner Laudatio. Er erinnerte daran, dass Helmut Mersdorf nach seinem

Engagement bei einem anderen Verband 2008 gemeinsam mit der

überwiegenden Mehrheit der dortigen Verbandsmitglieder zum bpa

gewechselt war. Dadurch sei es auch im Saarland gelungen, den bpa als

den größten Verband privater Anbieter sozialer Dienste so zu

etablieren, dass die Interessen der privaten Betreiber mit einer

starken und einheitlichen Stimme vertreten werden.

Zum Nachfolger Mersdorfs wählten die bpa-Mitglieder den

Heimbetreiber und langjährigen SPD-Landtagsabgeordneten Volker

Schmidt. Der 62-Jährige, der seit mehr als 30 Jahren eine stationäre

Pflegeeinrichtung betreibt, freut sich auf sein neues Amt: „Ich danke

Herrn Mersdorf für seine hervorragende Arbeit. Mit ihm als

Vorsitzenden konnten sich die privaten Betreiber jederzeit auf die

volle Unterstützung durch ihren Verband verlassen. Ich nehme die

Herausforderung gern an und bin zuversichtlich, gemeinsam mit den

Kolleginnen und Kollegen den bpa im Saarland auch künftig als gut

funktionierende und allseits anerkannte Landesgruppe des bpa

weiterzuführen.“

„Er war für uns ein Brückenbauer“, sagte Harald Kilian, der sich

als Vorstandsvor-sitzender der Saarländischen Pflegegesellschaft

(SPG) ebenfalls bei Mersdorf bedankte und damit die vertrauensvolle

Zusammenarbeit zwischen den Wohlfahrts-verbänden und dem bpa

würdigte. Mersdorf war 1994 Gründungsmitglied der SPG und seit 1996

ununterbrochen einer von zwei stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast

150 im Saarland) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

