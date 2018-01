Leid der Zivilbevölkerung in Syrien / Welthungerhilfe: „Die Luftangriffe müssen sofort gestoppt werden“

Die Welthungerhilfe fordert eine sofortige

Einstellung der schweren Luftangriffe in der Provinz Idlib, im

Nordwesten Syriens. Seit November letzten Jahres führt die syrische

Regierung eine große militärische Offensive in Idlib sowie Teilen

Aleppos und Hamas durch, um Rebellen aus den Gebieten zu vertreiben.

Dazu gehören vor allem bis zu 20 Luftangriffe auf Dörfer und Städte

pro Tag. Zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser oder auch Märkte

werden immer wieder getroffen. Mehr als 150.000 Menschen sind seit

Dezember auf der Flucht vor den andauernden Kämpfen.

„Die humanitäre Lage im Norden Syriens ist verheerend. Die

aktuellen Kampfhandlungen vertreiben viele Familien zum dritten oder

vierten Mal. Jeder zweite Bewohner in Idlib ist ein Vertriebener. Die

wenigen Flüchtlingscamps sind völlig überlastet, denn es fehlt an

dringend benötigten Hilfsgütern wie Zelten, Nahrungsmitteln und

Medikamenten. Mehr als 6 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht.

Die humanitären Helfer brauchen ungehinderten Zugang zu den

hilfsbedürftigen Menschen und die Luftangriffe müssen sofort gestoppt

werden“, fordert Dirk Hegmanns, Regionaldirektor der Welthungerhilfe

für Syrien und die Türkei.

Die Welthungerhilfe ist seit 2012 in den betroffenen Gebieten in

Idlib, Hama und Aleppo tätig und unterstützt die Menschen seither mit

Nahrungsmitteln sowie Kleidung und Decken in den kalten

Wintermonaten. In diesen Gebieten ist die Ernährungslage besonders

schlimm. Gleichzeitig hat sie mit lokalen Partnern die

Wasserversorgung in vielen Gebieten wiederhergestellt. Aktuell

versorgt sie die Flüchtlinge mit Gutscheinen für Nahrungsmittel und

Hygiene Artikeln wie Seife, Zahnpasta und Wasserkanister.

Dirk Hegmanns steht für Interviewanfragen zur Verfügung.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/presse/syrien-kaempfe-idlib

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten

Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell

unabhängig. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030“. Seit ihrer

Gründung wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit

3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem

Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen

Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen

Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und

internationalen Partnerorganisationen.

www.welthungerhilfe.de

