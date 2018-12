Leid und Leidverwandlung – Plädoyer für ein integratives Leidverständnis

Leid ist ein normaler Bestandteil des Lebens und eine fundamentale, existenzielle Fragestellung. Doch was ist es, wie entsteht es und inwieweit sind Menschen für ihr eigenes Leid verantwortlich? Haben die Buddhisten damit, dass alles Leben Leid ist, recht? In dem autobiografischen Ratgeber „Leid und Leidverwandlung“ analysiert Johannes Höggerl das Leid und und liefert Stratgien zum Umgang mit Leid. Johannes Höggerl selbst ist durch Muskelschwund an den Rollstuhl gebunden, untersucht darin anhand eigener Erfahrungen und Beobachtungen die unterschiedlichen Dimensionen und Arten des Leidens. Er stellt zudem die Frage, wie Leid umgewandelt werden kann, damit es Menschen nicht von einem sinnerfüllten Leben abhält.

Johannes Höggerls Ratgeber nimmt sich in einem inspirierenden Buch der vollumfänglichen Analyse von Leid vor. Im ersten Teil geht es darum, Leid zu deuten; im zweiten erklärt Höggerls konkrete Strategien, wie Leid verstärkt oder verwandelt wird; der letzte Abschnitt legt mögliche positive Aspekte von Leid dar, die es für das Leben von Betroffenen haben könnte. Um diese Aufgabenstellung bewerkstelligen zu können, hat der Autor zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Psychologie, Medizin, Philosophie und Biologie in seine Untersuchung eingearbeitet. In seinem Buch möchte er allen von Leid Betrofenenen Hilfe, Kraft und Mut schenken.

„Leid und Leidverwandlung" von Johannes Höggerl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-8207-6 zu bestellen.

