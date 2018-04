Liebstedter Ostermarkt verzeichnete trotz schlechten Wetters einen Rekordbesuch

Das Wetter ließ den Osterhasen 2018 im Stich. Es war kalt, regnerisch, und nur am Ostermontag klarte der Himmel auf und erreichte beinahe frühlingshafte Temperaturen um die Mittagszeit.

Trotzdem ließen es sich rund 3000 Besucher nicht nehmen, das mittelalterliche Osterfest in der Burg Liebstedt zu besuchen. Über 40 Aussteller boten die unterschiedlichsten Waren feil. Kinder und Eltern konnten sich in verschiedenen Kunsthandwerken erproben, traditionelle Brotbackkunst im burgeigenen Backofen ließ einen kulinarischen Duft durch die Burgscheune ziehen ? tatkräftig unterstützt vom Grill mit der passenden Thüringer Bratwurst.

?Alles in allem?, so Raul Böhm, Geschäftsführer der Ordensburg Liebstedt und Veranstalter der Ordensburg-Märkte, ?sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Obgleich es schleppend am Samstag und auch noch Sonntagmorgen anlief, konnten wir dennoch die Besucherzahlen vom Adventsmarkt toppen. Auch hat die Anzahl der Aussteller unsere Erwartungen übertroffen, so dass dieses Mal außer im innerem Schloßhof und in der Scheune, die ersten Händler ihre Waren bereits vor dem Burgtor ausgebreitet hatten. Ein ganz besonderes Highlight war natürlich der Mittelalterverein Apolda, der uns eine mittelalterliche Hochzeit und Taufe präsentierte und regelmäßig historische Schloßführungen für interessierte Zuschauer durchführte. Auch der Ort Liebstedt hat uns von Herzen tatkräftig unterstützt. So half der Kirmesverein an der Bar aus, die Feuerwehr überwachte das Osterfeuer und die hiesigen Backfrauen versorgten uns mit lokalen Kuchenspezialitäten.?

Für das laufende Jahr plant die Ordensburg Liebstedt regelmäßige Bauern- und Trödelmärkte sowie andere Veranstaltungen.

Weitere Informationen:

Ordensburg Liebstedt Verwaltungs-GmbH

Rudolf Gröschner Strasse 11

99518 Bad Sulza

Geschäftsführer: Raul Böhm, Mobil: +49 170 2963414, e-mail: r.boehm@burg-liebstedt.de