MACHmit! Museum schließt sich Initiative »Kinderrechte ins Grundgesetz – jetzt« an

Als Mitglied der National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland schließt sich das MACHmit! Museum für Kinder der Initiative »Kinderrechte ins Grundgesetz – jetzt« an. Mit Formaten wie speziellen Ausstellungsführungen mit dem Schwerpunkt Kinderrechte, Kinderrechte-Projekten mit Schulklassen und Fortbildungen zu den UN-Kinderrechten für Pädagog*innen setzt das Museum vielfältige und fachkundige Mittel ein, um das Verständnis und die Befürwortung von Kindergrundrechten zu verbreiten.

Kinderrechte seit jeher Herzensangelegenheit

Seit über 25 Jahren hat das MACHmit! Museum bei seiner Arbeit die Kinderrechte im Blick. Neben einer Ausstellung, die den Rechten explizit gewidmet war, setzen wir die Inhalte jeder Ausstellung in Bezug zu den Kinderrechten. Ein Museumsbesuch bei uns bietet die Gelegenheit, sich immer auch mit den Kinderrechts-Artikeln auseinanderzusetzen. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderhilfswerk entstand die Broschüre »Hier steht nichts drin…, was Du nicht über Kinderrechte wissen musst«.

Social Media Aktionen

Über die erwähnten Formate hinaus nutzt das Museum seine Social Media Kanäle, um für Kinderrechte zu sensibilisieren. So wird über ein Jahr lang wöchentlich ein Kind einen Beitrag zu einem selbst ausgewählten Kinderrechte-Artikel auf Instagram posten.