Bernhard Seidenath und Dr. Gerhard Waschler: Schulgeldfreiheit für Heilmittelerbringer fördert Attraktivität der Gesundheitsberufe – Bayern geht für den Bund in Vorleistung

Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag will die

Gesundheitsfachberufe in Bayern weiter stärken. „Die

Schulgeldfreiheit für die Heilmittelerbringer kommt! Wir müssen klare

Anreize schaffen, dass wieder mehr junge Menschen

Gesundheitsfachberufe ergreifen. Deshalb brauchen wir die

Schulgeldfreiheit auch für die angehenden Heilmittelerbringer“, sagt

Bernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion.

„Der Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich nimmt auch und gerade im

Bereich der Heilmittelerbringer, also bei den Physiotherapeuten,

Ergotherapeuten, Logopäden, Masseuren, medizinischen Bademeistern und

Podologen, zunehmend dramatische Formen an. Die CSU-Fraktion hat sich

dem Thema schon länger angenommen, deshalb begrüßen wir, dass auch

Ministerpräsident Dr. Markus Söder schnell handeln möchte.“

Auf Betreiben der CSU hin wurde im Koalitionsvertrag der

Bundesregierung die Abschaffung des Schulgeldes für die Ausbildung in

den Gesundheitsfachberufen vereinbart. Seidenath: „Wir müssen

handeln! Für die Zeit bis zum Inkrafttreten entsprechender

bundesrechtlicher Regelungen gehen wir in Bayern in Vorleistung. Wir

werden die Schulen solange in den sogenannten Pflegebonus

mitaufnehmen, wie der Bund nicht tätig wird. Umgesetzt werden soll

dies zum zweiten Schulhalbjahr 2018/2019. Ich bedanke mich in diesem

Zusammenhang ausdrücklich bei Klaus Holetschek, dem Präsidenten des

Kneipp-Bundes und des Bayerischen Heilbäderverbandes, für dessen

Engagement und aktive Unterstützung bei unseren Anliegen.“

Profitieren werden die Schüler der Berufsfachschulen für

Physiotherapie, Podologie, Logopädie, Ergotherapie, Massage,

Orthoptik, Diätassistenz sowie technische Assistenten in der Medizin

und pharmazeutisch-technische Assistenten in privater Trägerschaft.

Der bildungspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Dr.

Gerhard Waschler, ergänzt: „Die Entwicklung der Schülerzahlen

innerhalb der Professionen der Heilmittelerbringer in Deutschland ist

rückläufig. Ein Grund hierfür liegt in den hohen Ausbildungskosten.

So erheben rund 93 Prozent aller privaten Berufsfachschulen dieser

Ausbildungsrichtungen Schulgeld; die Ausbildungskosten belaufen sich

dabei auf Summen in Höhe von 15.000 bis 25.000 Euro über die gesamte

Ausbildungszeit. Die Abschaffung des Schulgelds baut finanzielle

Hemmnisse ab.“

Die erforderlichen zusätzlichen Mittel sollen in den

Doppelhaushalt 2019/2020 eingestellt werden. Die CSU-Landtagsfraktion

hat sich auch mit weiteren Vorschlägen für eine Verbesserung der

Situation der Heilmittelerbringer stark gemacht. Im Einzelnen sind

diese auf den Landtags-Drucksachen 17/22287 bis 17/22297

festgehalten.

Pressekontakt:

Franz Stangl

Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2496

Telefax: 089/4126-69496

E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.de

Sebastian Dorn

Stellv. Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2489

Telefax: 089/4126-69489

E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.de

Andreas Schneider

Stellv. Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2452

Telefax: 089/4126-69452

E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.de

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell