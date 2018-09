ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: Deutsche Arbeitgeber melden höchste Einstellungsbereitschaft seit sieben Jahren

– Berlin mit positivstem Beschäftigungsausblick seit

Aufzeichnungsbeginn

– 17 Prozent der Baufirmen planen im vierten Quartal 2018

Einstellungen

– Jedes zweite Großunternehmen will neue Mitarbeiter einstellen

Arbeitgeber in Deutschland sind hoffnungsvoll gestimmt. Laut

neustem ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer resultiert diese

Hochstimmung sehr wahrscheinlich in einem günstigen

Einstellungsumfeld für deutsche Jobsuchende. Etwa jeder siebte

Arbeitgeber will in den nächsten drei Monaten neue Mitarbeiter

einstellen. Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick ist im

vierten Quartal 2018 relativ stabil bei +10 Prozent. Das ist der

höchste Wert seit sieben Jahren, nur 2011 schaffte er einen ähnlich

positiven Ausblick.

Im Vergleich zum Vorquartal stieg die Einstellungsbereitschaft um

1 Prozentpunkt, zum vierten Quartal im Vorjahr ergibt sich ein

Anstieg um vier Prozentpunkte. „Die Stimmung am Arbeitsmarkt ist

hervorragend, voreilige Meldungen über eine Abschwächung der

Konjunktur haben sich nicht bestätigt. Daher wird auch zum Ende des

Jahres in deutschen Unternehmen wieder verstärkt eingestellt“, sagt

Herwarth Brune, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup

Deutschland. „Gestiegene Löhne und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit

treiben vor allem den privaten Konsum und somit Einzelhandel und

Logistik. Doch auch die öffentliche Hand investiert und der Bauboom

hält an.“ Gebaut wird verstärkt in der Hauptstadt, deren Unternehmen

den optimistischsten Beschäftigungsausblick seit 15 Jahren vorweisen

können. Doch nicht nur im Bausektor – generell sind die in Berlin

befragten Arbeitgeber positiv gestimmt und wollen neue Mitarbeiter

einstellen. Dies sind Ergebnisse des ManpowerGroup

Arbeitsmarktbarometers für das vierte Quartal 2018, für das 1.000

Arbeitgeber in Deutschland befragt wurden.

+++ Die Studienergebnisse kompakt als Infografik finden Sie über

diesen Link: http://ots.de/FHE5g4 +++

Die deutschen Arbeitgeber sind laut dem neuesten ManpowerGroup

Arbeitsmarktbarometer zuversichtlich. Von den Befragten in

Deutschland wollen 14 Prozent wachsen und 82 Prozent ihre Belegschaft

stabil halten. Nord, Ost, Süd und West – der

Nettobeschäftigungsausblick ist in allen Regionen positiv. Vor allem

Berlin ist jedoch mit einem Nettobeschäftigungsausblick von starken

+26 Prozent die Triebfeder unter den deutschen Städten und Regionen.

Der Wert bedeutet ein Plus von 10 Prozentpunkten im Vergleich zum

ohnehin schon starken Vorquartal und ein Plus von ganzen 20

Prozentpunkten im Vergleich zum vierten Quartal 2017. Für die

Hauptstadt ist es der höchste Wert seit Beginn der quartalsweisen

Messung im Jahr 2003.

Fast drei von zehn Arbeitgebern (29 Prozent) in der Hauptstadt

will noch in diesem Jahr Mitarbeiter einstellen, 69 Prozent planen

die Belegschaft stabil zu halten. Nur 1 Prozent der Berliner

Unternehmen denkt über eine Reduzierung nach. „Berlin erreicht die

mit Abstand höchste Einstellungsbereitschaft aller Regionen“, sagt

Brune, „Die Stadt profitiert vom Zuzug weiterer Firmen und Bürger,

die über mehr Geld zum Konsum verfügen. Auch die öffentliche Hand

gibt Geld aus, denn die Staatskassen sind gut gefüllt. Die

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop rechnet mit einem

überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum von drei Prozent und einem

Plus an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung von nahezu vier

Prozent im Vergleich zu bundesweit 2,3 Prozent.

Ruhrgebiet im Aufschwung – andere Regionen bleiben stabil

Nach Berlin klafft eine große Lücke zu den anderen Städten:

Frankfurt am Main und München liegen gleichauf bei einem

saisonbereinigten Beschäftigungsausblick von +10 Prozent. Für

Frankfurt bedeutet das einen leichten Rückgang um 1 Prozentpunkt, für

München ein Plus von 2 Prozentpunkten. In beiden Städten will etwa

jeder sechste Arbeitgeber einstellen, die große Mehrheit will die

Belegschaft stabil halten. In München sind allerdings 4 Prozent noch

unsicher über ihre Einstellungspläne und warten vermutlich

wirtschaftliche Entwicklungen und Handelsstreitigkeiten ab.

Arbeitgeber in anderen Regionen verhalten sich auch eher abwartend:

Der Osten bleibt stabil bei +6 Prozent, der Norden bei +7 Prozent und

der Süden ebenfalls unverändert bei +9 Prozent.

Während somit andere Regionen und Großstädte außer Berlin kaum

Veränderungen zeigen, zeigt die Region Ruhr eine positive

Entwicklung: Der saisonbereinigte Beschäftigungsausblick der

Arbeitgeber im Ruhrgebiet wächst um 4 Prozentpunkte auf einen Wert

von +12 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein steiler Anstieg

um 20 Prozentpunkte. Insgesamt verzeichnen die Firmen den stärksten

Wert seit Mitte 2011. 17 Prozent der Betriebe zwischen Dortmund und

Duisburg wollen noch bis Jahresende einstellen. „Die regionale

Wirtschaft ist im Aufschwung. Metall- und Elektroindustrie gelten als

Hauptbranchen der Region und entwickeln sich derzeit positiv“, so

ManpowerGroup-Vorstand Brune, „Das Ruhrgebiet profitiert aber auch

von privatem und öffentlichem Bauboom. Unternehmen in Bochum,

Dortmund oder Castrop-Rauxel stoßen an Auslastungsgrenzen und suchen

Fachkräfte.“ Gebaut wird aber nicht nur im Ruhrgebiet, auch die

Hochstimmung bei Berliner Unternehmen kommt zum Teil durch massive

Bauprojekte. Allein 36 neue Hotels entstehen dieses Jahr, so eine

Statistik des Berliner Landesverbands des Deutschen Hotel- und

Gaststättenverbands, dazu kommen große Gewerbebauten und Wohnungsbau.

Baubranche stellt ein – Hochstimmung bei Finanzen, Logistik und

Versorger

Nicht nur regional, in ganz Deutschland sticht die Bauwirtschaft

hervor: Der Beschäftigungsausblick ist hier am positivsten von allen

Branchen und liegt bei respektablen +14 Prozent. Im Vergleich zum

vierten Quartal des Vorjahres bedeutet dies einen Anstieg um 8

Prozentpunkte. Die Aufträge der Betriebe mit mindestens 20

Mitarbeitern erreichten im Mai für die zurückliegenden 12 Monate den

höchsten jemals gemessenen Wert der amtlichen Statistik mit sieben

Milliarden Euro Umsatzvolumen. Allerdings wurde der Hochpunkt des

Nachfragebooms bereits erreicht, denn im Vergleich zum sehr starken

dritten Quartal entspricht dies einem Rückgang um 5 Prozentpunkte.

Weiterhin suchen Unternehmen der Sparte jedoch nach Fachkräften: 17

Prozent wollen einstellen, auch hier der stärkste Wert aller

Branchen.

Doch die hohe Einstellungsbereitschaft betrifft lange nicht nur

die Baubranche. In 8 von 9 untersuchten Branchen ist der

saisonbereinigte Nettobeschäftigungsausblick positiv. Nur im Bereich

Landwirtschaft und Forstwirtschaft liegt er bei -1 Prozent. „Der

Extrem-Sommer mit seinen Ernteausfällen sorgt für Schäden in

Milliardenhöhe“, so Brune, „Handelsstreitigkeiten und Zölle sorgen

jedoch auch für einen Rückgang von Exporten. Die Konsumlaune der

Verbraucher im Einzelhandel führt dazu, dass die Groß- und

Einzelhandelsbranche insgesamt noch gut dasteht.“ Die Groß- und

Einzelhandelsbranche liegt derzeit bei einem Beschäftigungsausblick

von +5 Prozent, das ist ein Rückgang um 3 Prozentpunkte im Vergleich

zum Vorquartal. Die Konsumfreude im Einzelhandel macht sich auch in

der Logistikbranche (Transport, Lagerung, Kommunikation) bemerkbar.

Vor allem Internetbestellungen sorgen für einen Anstieg um 8

Prozentpunkte in Relation zum Vorquartal auf jetzt +10 Prozent. Im

Vergleich zum Vorjahr beträgt der Zugewinn sogar 12 Prozentpunkte.

Die Kommunikationsfirmen schneiden dabei weniger gut ab als die

Logistiker.

Den zweithöchsten Wert von +13 Prozent hat die Finanzbranche (und

Business Services), er liegt um 6 Prozentpunkte höher als im

Vorquartal Q3 2018 und gleichauf mit dem Vorjahresquartal Q4 2017.

Die Branche geht es beständig gut. Derzeit wollen 16 Prozent der

Firmen einstellen. Ebenso viele Firmen aus dem Bereich öffentliche

Wirtschaft und Soziales suchen neue Mitarbeiter. Der Branche geht es

mit +11 Prozent ebenfalls gut, sie gewinnt 2 Prozentpunkte zum

Vorquartal und 5 Prozentpunkte zum Vorjahr. Die Versorger im Bereich

Strom, Gas und Wasser liegen bei +10 Prozent, das ist ein Anstieg um

6 Prozentpunkte zum Vorquartal und 10 Prozentpunkte zum Vorjahr.

Konzerne stellen weiterhin stark ein

Die Entwicklung aus dem dritten Quartal 2018 wird sich auch zum

Jahresende fortsetzen: Große Firmen in Deutschland wollen einstellen.

Hier liegt der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick bei

kräftigen +40 Prozent, ein Anstieg um jeweils 6 Prozentpunkte zum

Vorquartal und zum Vorjahr. Es ist der höchste Wert seit Beginn der

Messung im Barometer im Jahr 2008. Fast jedes zweite große

Unternehmen (48 Prozent) möchte zwischen Oktober und Dezember

einstellen. Bei mittelgroßen Firmen liegt der Ausblick bei +26

Prozent, ein leichter Anstieg um 1 Prozentpunkt zum Vorquartal. Jedes

dritte Mittelstands-Unternehmen will einstellen (33 Prozent). Kleine

Firmen sind jedoch verhaltener, ihr Ausblick liegt bei +11 Prozent,

ein Minus von 1 Prozentpunkt zum Vorquartal. Mikrofirmen liegen

beständig bei moderaten +4 Prozent.

Aufschwung im Nordamerikanischen Arbeitsmarkt – Japan mit den

besten Aussichten im asiatischen Markt

Weltweit bleibt die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen trotz

Handelsstreitigkeiten widerstandsfähig. Die Befragung von fast 60.000

Arbeitgebern in 44 Ländern und Territorien ergab nahezu unveränderte

Beschäftigungstendenzen für die Monate Oktober bis Dezember. In 22

von 44 Ländern ist die Bereitschaft, neue Arbeitskräfte einzustellen,

im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. In 14 Staaten hat sich die

Nachfrage abgeschwächt, in 8 Ländern blieb sie unverändert. Besonders

positiv sind die Erwartungen der Unternehmen für das vierte Quartal

in den USA, Kanada und Mexico. Dagegen erwarten die Arbeitgeber in

Argentinien und Panama das schwächste Stellenwachstum. Auch in den

asiatisch-pazifischen Ländern und Gebieten rechnen Firmen mit einer

wachsenden Personaldecke im vierten Quartal. Die japanischen

Arbeitgeber erwarten die weltweit stärkste Einstellungsrate in der

Zeit von Oktober bis Dezember. Auch in China ist der Ausblick

positiv, doch hier berichten die Arbeitgeber von den schwächsten

Einstellungsplänen in der Region.

In Europa, dem nahen Osten und Mittelamerika (EMEA) herrscht

besonders gute Stimmung mit Blick auf die letzten Monate des Jahres

2018. In 25 von 26 Ländern aus der Region EMEA zeigen die Arbeitgeber

einen positiven Beschäftigungsausblick für das vierte Quartal. Nur

die Schweizer Arbeitgeber erwarten Rückgänge bei der Belegschaft und

melden einen Ausblick von -2 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal

sind das 6 Prozentpunkte weniger, im Vergleich zum Vorjahr 2

Prozentpunkte weniger. Doch die Arbeitgeber der Eidgenossen sind

weiterhin zuversichtlich, getrübt werden die Erwartungen von

internationalen Risiken wie den Handelskonflikten. Österreich liegt

bei einem Beschäftigungsausblick von +5 Prozent, ein Verlust von 2

Prozentpunkten zum Vorquartal und 4 zum Vorjahr. Frankreich verliert

3 Prozentpunkte zum Vorquartal und 2 zum Vorjahr auf +2 Prozent.

Slowenien erreicht mit +19 Prozent den höchsten

Beschäftigungsausblick im Gebiet EMEA und mit 8 Prozentpunkten auch

die stärkste Zunahme im Vergleicht zum dritten Quartal. Ebenfalls

beste Werte haben erreichen Rumänien (+19) und Ungarn (+18).

Detaillierte Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers

für alle teilnehmenden Länder inklusive einer Infografik sind

abrufbar unter diesem Link: http://ots.de/mvcEUq

Hintergrundinformation

Die ManpowerGroup veröffentlicht jedes Quartal das ManpowerGroup

Arbeitsmarktbarometer. Dafür werden über 60.000 Arbeitgeber in 44

Ländern zu ihren Einstellungs- und Entlassungsplänen im jeweils

kommenden Quartal befragt. Die Ursprungswerte werden mithilfe einer

Methode zur Saisonbereinigung von jahreszeitlichen Schwankungen

befreit. Die Untersuchung mit dem internationalen Titel

„ManpowerGroup Employment Outlook Survey“ ist die am längsten

laufende weltweite Untersuchung zur Einschätzung der zukünftigen

Arbeitsmarktentwicklung. Die Ergebnisse finden weltweit Beachtung bei

Ökonomen, Arbeitsmarktexperten und Finanzanalysten. Die Studie dient

unter anderem der Europäischen Kommission regelmäßig als Quelle für

ihren monatlichen Beobachtungsbericht (monthly monitoring report)

über die europäische Arbeitsmarktlage und die soziale Situation in

der EU.

Mehr Informationen zum ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer finden

Sie unter http://ots.de/EFygrb.

