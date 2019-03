Marburger Bund trifft Vorbereitungen für Arbeitskampfmaßnahmen – Tarifverhandlungen mit der VKA sind gescheitert

Die Große Tarifkommission des Marburger Bundes (MB)

hat die seit Januar in drei Verhandlungsrunden geführten

Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen

Arbeitgeberverbände (VKA) für gescheitert erklärt. Gleichzeitig wies

sie das Angebot der VKA als nicht akzeptabel zurück. „Die VKA hat

diesen Abbruch provoziert. In allen für uns entscheidenden Punkten

standen die Arbeitgeber auf der Bremse. Wir haben auf eine Einigung

am Verhandlungstisch gesetzt, aber ein Angebot erhalten, das wir als

den Versuch verstehen müssen, uns die Selbstachtung zu nehmen.

Deshalb muss jetzt der Druck erhöht werden“, erklärte Rudolf Henke,

1. Vorsitzender des Marburger Bundes.

Die VKA sei nicht bereit gewesen, wesentliche Grundbedingungen für

eine Einigung zu erfüllen. „Unsere Mitglieder werden sich nicht mit

unbrauchbaren Formulierungen zufrieden geben, wenn es um die

dauerhafte Absicherung des Ärztetarifvertrages geht. Wir verlangen

eine rechtsverbindliche Vereinbarung, die die Möglichkeiten aus dem

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Tarifeinheitsgesetz

vollständig ausschöpft“, sagte Henke. In dieser Frage treffe die

Haltung der Arbeitgeber einen sehr empfindlichen Nerv: „Wir lassen

uns von niemandem vorschreiben, wie weit unser Vertretungsanspruch

als Ärztegewerkschaft reicht“, bekräftigte der MB-Bundesvorsitzende.

Natürlich werde der Marburger Bund auch weiterhin die

tarifvertragliche Gleichbehandlung der Ärztinnen und Ärzte im

Öffentlichen Gesundheitsdienst reklamieren.

Der Marburger Bund werde nun Schritt für Schritt Vorbereitungen

treffen, um in kommunalen Krankenhäusern Arbeitskampfmaßnahmen der

Ärztinnen und Ärzte durchführen zu können. „Ab sofort sind

Warnstreiks möglich. Wir bereiten gleichzeitig die Urabstimmung unter

unseren Mitgliedern vor. Über den Umfang der Auseinandersetzung

werden wir dann zu gegebener Zeit entscheiden. Auf jeden Fall wird es

genügend Notdienstvereinbarungen geben“, kündigte Henke an.

In der Tarifrunde 2019 fordert der Marburger Bund eine Reform der

Regelungen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst, um damit eine bessere

Planung der Dienste, klare Höchstgrenzen und zwei freie Wochenenden

im Monat sicherzustellen. Ein zentraler Punkt dabei ist die

Arbeitszeitdokumentation, die in vielen Krankenhäusern von pauschalen

und nachträglichen Kappungen der geleisteten Arbeitszeit geprägt ist.

Der Marburger Bund fordert daher, dass die Anordnung von

Bereitschaftsdienst zukünftig nur dann zulässig ist, wenn die

Arbeitszeiterfassung manipulationsfrei erfolgt und die Anwesenheit im

Krankenhaus als Arbeitszeit angesehen wird. Die VKA dagegen will den

Krankenhäusern die Möglichkeit einräumen, nachträglich zwischen

„dienstlich veranlasster“ und vorgeblich nicht dienstlich

veranlasster Anwesenheit im Krankenhaus zu unterscheiden.

Gänzlich unerwähnt bleibt im Angebot der VKA die vom Marburger

Bund geforderte Begrenzung der Bereitschaftsdienste. Zwei freie

Wochenenden pro Monat will die VKA ebenfalls nicht zugestehen.

Stattdessen stellt sie eine arbeitsfreie Zeit an 20 Wochenenden im

Jahr „ab Samstag 10 Uhr“ in Aussicht.

Auch die angebotene Gehaltserhöhung, die bei einer Gesamtlaufzeit

von zweieinhalb Jahren lediglich 1,4 Prozent für 2019 und 0,83

Prozent für 2020 betragen soll, trägt zum Eindruck der Provokation

bei. Der Marburger Bund fordert 5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein

Jahr.

