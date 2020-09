Marco Buschmann: “Der Trainer passt die Mannschaft der Spielsituation an”

(19. September 2020) Die FDP ist in Berlin zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen, unter anderem soll dort der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing zum neuen Generalsekretär gewählt werden. “Der Trainer hat vor, die Mannschaft in einer neuen Spielsituation etwas umzustellen”, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix. “Die Situation im Land hat sich geändert, es sind andere Themen, die in den Vordergrund gerückt sind”, so Buschmann. “Wir haben mit Volker Wissing jemanden, der für Wirtschaftskompetenz und Regierungsprofessionalität steht.”

Das Wichtigste sei nun, in einer schwierigen Situation dem Land ein Bild für die Zukunft zu vermitteln. Es gehe darum, Ideen zu entwickeln, wie sich das Land aus einer schwierigen Situation befreien könne und Menschen zu motivieren. Volker Wissing habe als Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz bewiesen, dass er dazu in der Lage sei. Wissing hatte die FDP dort aus der außerparlamentarischen Opposition in die Regierung geführt. Er sei kompetent und habe Ausstrahlungswirkung, darum sei Wissing der “richtige Mann” für den Posten. Wissing habe gezeigt: “Die FDP gehört in keine Schublade, wir sind eine unabhängige Partei.”

Zu den schwachen Umfragewerten der FDP sagte Buschmann: “Es gab die ein oder andere Einzelleistung, die Fragen aufgeworfen hat, das müssen wir jetzt hinter uns lassen.” Die FDP könne einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Land aus der Corona-Krise zu führen, mit ihren Ideen zu Bildung, digitaler Infrastruktur und konjunkturellen Impulsen.

