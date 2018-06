Massaker an Christen in Nigerias Bundesstaat Plateau / Vizepräsident Yemi Osinbajo spricht von „erbarmungslosem Morden“ (FOTO)

Das christliche Hilfswerk Open Doors meldet tödliche Angriffeseitens Fulani-Viehhirten auf etwa ein Dutzend christliche Dörfer imzentralnigerianischen Bundesstaat Plateau im Zeitraum 21. bis 25.Juni. Eine genaue Anzahl der Ermordeten liegt noch nicht vor. Diebislang bekannten Details lassen jedoch einen der schwersten Angriffeder letzten Jahre auf die christliche Gemeinde erkennen. Mindestens200 Christen verloren ihr Leben, viele grausam niedergemetzelt. Dieanfangs angegebene Zahl von 86 Ermordeten musste in den letzten Tagenimmer wieder nach oben korrigiert werden. In der betroffenen Regionwurde eine Ausgangssperre verhängt.

Plateau an der Grenzlinie zwischen Scharia-Staaten und

christlichem Süden

Eine Quelle, die unerkannt bleiben will, berichtet: „Was dieses

Wochenende geschehen ist, geht weit über

Siedler-Hirten-Streitigkeiten hinaus. Es zeigt den Plan der

Angreifer, Nigeria zu islamisieren. Die meisten Opfer schliefen,

während die Fulani ihre Dörfer überfielen und sie ermordeten.“ Die

jüngsten Angriffe sind eine Fortsetzung der seit Jahren andauernden

Überfälle der muslimischen Viehhirten auf zumeist christliche Siedler

– mit der immer gleichen Vorgehensweise. Die Hirten treiben ihr Vieh

auf das Land christlicher Dörfer, um Konflikte zu provozieren, die

seitens der oft mit modernen Waffen hochgerüsteten Fulani dann

gewaltsam ausgetragen werden.

Westliche Medien stellen dies oft als Streitigkeiten zwischen

Bauern und Viehhirten dar. Oft auch als bewaffnete Konflikte zwischen

Christen und Muslimen. Fakt ist, dass die Vorfälle vom Wochenende

einer Vertreibungs- und Vernichtungsstrategie folgen, die einseitig

von Fulani und auch Boko Haram ausgehen. Die Angriffe und Morde haben

nur vorgeblich mit Weidegründen zu tun, denn Überfälle auf

Gottesdienste weisen auf eine andere Agenda hin. Kirchen haben keine

Weidegründe. Darauf haben Sprecher der Christlichen Vereinigung

Nigerias (CAN) viele Male hingewiesen. Die Konflikte im Bundesstaat

Plateau zwischen den nördlichen Scharia-Staaten und dem mehrheitlich

christlichen Süden stehen für ein Land in der Zerreißprobe.

Unvorstellbare Gewalt

Nach bislang vorliegenden Informationen wurden etwa 120 Christen,

die an der Beerdigung eines Mitglieds der Church of Christ in Nations

teilgenommen hatten, auf ihrem Rückweg nach Hause überfallen und zu

Tode gehackt. Ein weiterer Angriff auf das Dorf Gana Ropp führte zur

Ermordung von Rev. Musa Choji, dem Pastor der Assembly of God Church,

sowie dessen Frau und Sohn. Das Dorf Gidin Akwati wurde völlig

niedergebrannt. Dorfbewohner halten sich noch immer im Busch

versteckt. Ein Pastor der Evangelical Church Winning All, der

unerkannt bleiben möchte, berichtete, dass sein Dorf Nghar im

Distrikt Gashes komplett gebrandschatzt wurde, mehr als 100 Menschen

seien dabei getötet worden. Etwa 50 schwer bewaffnete Fulani-Hirten

hätten gegen 3.30 Uhr morgens das Dorf umzingelt. Sie brannten alle

Häuser und zwei Kirchen nieder. Nur wenige Menschen konnten fliehen.

Von der Familie seiner Frau seien 14 Menschen ermordet worden.

Besucher ihrer Familie wurden ebenfalls getötet, insgesamt 27

Menschen in einem Haus. Open Doors erfuhr, dass am Tag des Angriffs

nur zwei Soldaten und ein Polizist im Dorf waren. Die Zusicherung von

Präsident Buhari, der noch im März die Region besucht und mehr Schutz

versprochen hatte, wurde nicht eingehalten.

Behauptungen, dass diese Überfälle eine Vergeltungsaktion der

Fulani wegen gestohlenen Viehs gewesen sei, wies der Pastor zurück.

„Wir leben in Frieden mit ihnen. Wir haben nicht einen von ihnen

getötet. Sie dagegen ermorden unsere Leute einen nach dem anderen.

Wir haben sie immer bestattet und sind unseres Weges gezogen. Wegen

der andauernden Unsicherheit können unsere Leute hier ihr Land nicht

mehr bestellen.“

Open Doors bittet um Gebet für die trauernden Familien

Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert Nigeria

aktuell auf Platz 14 unter den Ländern, in denen Christen wegen ihres

Glaubens verfolgt werden. Wegen der jüngsten Vorfälle und der seit

Jahren zunehmenden Gewalt bittet Open Doors um Gebet für die

trauernden Familien und besonders auch für die Christen in der Region

und dafür, dass die Gewalt nicht weiter eskaliert, sondern Frieden

geschaffen wird.

