Harbarth: Verwaltungsvereinbarungen sind wichtiger Schritt zur Verhinderung der Binnenmigration

Dublin-System wird durch Verhandlungserfolg der

Bundeskanzlerin gestärkt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Rande des Europäischen Rats

mit zahlreichen EU-Staaten eine grundsätzliche Übereinkunft zur

Beschleunigung von Rücküberstellungen erzielen können. Dazu erklärt

der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Stephan Harbarth:

„Der Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen wäre ein

entscheidender Schritt zur Verhinderung der EU-Binnenmigration und

ein großer Erfolg der Kanzlerin. Rücküberstellungen machen

unmissverständlich klar, dass kein Asylsuchender sich das EU-Land

aussuchen kann, in dem er seinen Antrag stellt. Mit solchen

Verwaltungsvereinbarungen kann auf der Grundlage von europäischen

Absprachen erreicht werden, was ansonsten nur durch nationale

Zurückweisungen im Rahmen breit angelegter Grenzkontrollen möglich

wäre: der Stopp der Binnenmigration.

Gegenüber Zurückweisungen haben beschleunigte Rücküberstellungen

auch einen entscheidenden Vorteil: Mit ihnen werden nicht nur die an

der österreichischen Grenze aufgegriffenen, sondern alle Dublin-Fälle

erfasst. Deutschland ist bislang mit der unbefriedigenden Situation

konfrontiert, dass nur ein kleiner Teil von Asylsuchenden in den für

sie zuständigen EU-Staat überstellt werden kann. So standen im Jahr

2017 rund 64.000 deutschen Übernahmeersuchen und rund 47.000

Zustimmungen durch den betreffenden EU-Mitgliedsstaat nur etwa 7.000

erfolgreiche Überstellungen gegenüber.“

