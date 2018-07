„Masterplan Migration“ – Investitionen im Ausland, Restriktionen im Inland

Anlässlich der Veröffentlichung des „Masterplans

Migration“ erklärt Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts

für Menschenrechte:

„Die Regierungsparteien haben sich im Koalitionsvertrag klar zum

Flüchtlingsschutz und zu den Menschenrechten von Flüchtlingen

bekannt. Menschenrechte sind in dem heute veröffentlichten

–Masterplan Migration– des Bundesinnenministeriums allerdings kaum zu

finden. Beharrlich wird die Schutzbedürftigkeit von Geflüchteten

ausgeblendet sowie Flucht und Migration, die unterschiedliche

Ursachen haben, miteinander vermischt. Damit geraten die

verbindlichen Menschenrechte der Betroffenen aus dem Blick.

Ein –Masterplan Migration–, der das Bekenntnis Deutschlands zu den

Menschenrechten in konkrete Maßnahmen übersetzt, würde darauf setzen,

dass Asylverfahren nicht nur schnell, sondern auch gut sind. Dafür

würde er unabhängige Verfahrensberatung von Anfang an sicherstellen.

Er würde zudem Verfahren schaffen, in denen besonders

Schutzbedürftige, wie zum Beispiel Schwangere, Behinderte oder

traumatisierte Menschen, vor dem Beginn des Asylverfahrens

identifiziert werden und die notwendige Unterstützung erhalten. Er

würde die Integration der anerkannt Schutzberechtigten in den

Mittelpunkt stellen, damit diese Menschen sich ein neues Leben

aufbauen können.

Unter Integrationsmaßnahmen versteht der –Masterplan Migration–

jedoch nur die Verschärfung von Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten

im Kontext von Integrationskursen. Investitionen in schulische und

berufliche Bildung sowie in die Arbeitsmarktintegration fordert der

„Masterplan“ mit Bezug auf die Herkunftsländer, sieht aber keine für

das Inland vor.

Zum Schutz der Menschenrechte von Arbeitsmigranten würde ein

–Masterplan Migration– einen Schwerpunkt auf die Eröffnung legaler

Zuwanderungswege für hier dringend benötigte Arbeitskräfte legen, um

zu verhindern, dass Menschen ihr Leben in die Hand von Schleppern

legen müssen.

Stattdessen sind die angekündigten Maßnahmen geprägt von dem

pauschalen Verdacht des Missbrauchs von Rechten und von der

Einschränkung wesentlicher Rechtspositionen. So soll der Rechtsschutz

in Asylverfahren abgebaut werden für die Menschen, die ohne

Ausweispapiere in Deutschland ankommen. Beschleunigte Verfahren und

verkürzte Rechtsmittelfristen machen es vielen unmöglich, ihr Recht

auf unabhängige Verfahrens- und Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen,

obwohl dies im Koalitionsvertrag vorgesehen ist.

Weiterhin sollen Schutzsuchende statt wie bisher 15 Monate nun

drei Jahre lang die (medizinische) Notversorgung des

Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten, was zu schweren und

irreversiblen Schäden führen kann. Geplant sind auch vermehrt

Sachleistungen statt Geldleistungen. Sich über lange Zeit nicht

selbst versorgen zu dürfen, bedeutet für viele Personen den Verlust

von Autonomie in einem wichtigen Lebensbereich. Bereits 2012 hat das

Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen, dass

migrationspolitische Ziele die Menschenwürde nicht unterlaufen

dürfen.“

