Mehrheit der Deutschen einig mit „Fridays for Future“-Bewegung

Kurz vor den weltweiten Demonstrationen der

„Fridays for Future“-Bewegung am Freitag zeigt sich, dass auch die

Mehrheit der Deutschen von der Bundesregierung ehrgeizigere

Klimaziele erwartet. Eine repräsentative Online-Umfrage von YouGov im

Auftrag von Campact zeigt: 80 Prozent der Bevölkerung stimmen der

Aussage zu, die Bundesregierung müsse „alles in Ihrer Macht Stehende

tun, um die Klimakrise aufzuhalten“.

„Hinter den Forderungen der Schülerinnen und Schülern steht eine

breite gesellschaftliche Mehrheit. Das ganze Land will konsequenten

Klimaschutz“, sagt Luise Neumann-Cosel von Campact. Drei Viertel der

Befragten teilen die Forderungen der Schüler und Schülerinnen, dass

das 1,5 Grad-Ziel aus dem Pariser Klima-Abkommen eingehalten werden

muss – und zwar auf jeden Fall. 69 Prozent verlangen von der

Bundesregierung ehrgeizigere Klimaziele, mit denen die Erderhitzung

auf 1,5 Grad begrenzt wird.

Laut der Studie „1,5-Grad: Was Deutschland tun muss“ wird

Deutschland mit seinen bisherigen Klimazielen das 1,5 Grad-Ziel des

Pariser Klimaabkommens deutlich verpassen. Die Studie wurde vom

NewClimate Institute im Auftrag von Campact erstellt. Demnach dürfte

Deutschland bereits im Jahr 2030, spätestens 2035, keine

Treibhausgase mehr ausstoßen – nicht erst 2050, wie von der Regierung

angestrebt.

Seit fünf Monaten gehen auch in Deutschland jeden Freitag

Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße statt

in den Unterricht. Die Mehrheit der Deutschen (56 Prozent) findet die

Proteste richtig. Kurz vor der Europawahl wird gerade in den

europäischen Ländern morgen mit großem Zulauf gerechnet. Vorbild für

die Demonstrierenden ist die 16 Jahre alte Schwedin Greta Thunberg,

die die weltweite Bewegung durch ihren freitäglichen Protest vor dem

Stockholmer Parlament ausgelöst hat.

Weitere Informationen:

Die Umfrage finden Sie hier:

https://blog.campact.de/2019/05/klima-umfrage/

Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland

GmbH, an der 2043 Personen zwischen dem 30.April und 02. Mai 2019

teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ

für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Die Studie „1,5-Grad: was Deutschland tun muss“:

https://campact.org/klimastudie

Pressekontakt:

Svenja Koch, Pressesprecherin Campact e.V., Tel.: 04231 957 590,

koch@campact.de

Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell