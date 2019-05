neues deutschland: Publizistin Daniela Dahn: Bloßer Beitritt der DDR zur Bundesrepublik behindert Zusammenwachsen bis heute

Anlässlich des 70. Geburtstages des Grundgesetzes

hat Daniela Dahn konstatiert, der übereilte Anschluss der DDR an die

Bundesrepublik nach dem damaligen Artikel 23 des Grundgesetzes

behindere das Zusammenwachsen bis heute. Dass die Ostdeutschen bei

der Volkskammerwahl im März 1990 mehrheitlich konservativ und damit

für eine schnelle Vereinigung votierten, führt sie auch auf „aus

politischen Gründen“ verbreitete „Bankrottgerüchte“ zurück. „So war

es damals für alle schwer, sich ein realistisches Bild von der Lage

zu machen“, sagte Dahn im Gespräch mit der Tageszeitung „neues

deutschland“ (Donnerstagausgabe). Die nahezu komplette Besetzung der

Leitungsposten in wichtigen Behörden und Institutionen mit

Westdeutschen sei aber trotz dieser Form der Staatenfusion keineswegs

zwingend gewesen, betonte die Autorin.

Die Schriftstellerin und Essayistin, die bereits seit Anfang der

1980er Jahre in der DDR kritische Essays veröffentlichte, war 1989

Mitgründerin der Oppositionsgruppe „Demokratischer Aufbruch“. Zur

mittlerweile auch von Politikern von SPD und CDU geäußerten Kritik am

Vorgehen der Treuhandanstalt beim Verkauf der volkseigenen Betriebe

der DDR und der fehlenden Repräsentanz der Ostdeutschen in Verwaltung

und Wirtschaft sagte Dahn, die Einsichten kämen zu spät: „Die Narben

sind da und lassen sich durch nachholenden Respekt nun nicht mehr

retuschieren.“

Die Publizistin wandte sich zugleich gegen Forderungen, den

Grundgesetz-Artikel 15 zu streichen, der die Vergesellschaftung von

Produktionsmitteln und Boden ermöglicht, und die soziale

Marktwirtschaft im Grundgesetz festzuschreiben. „Der Begriff –soziale

Marktwirtschaft– ist viel zu unklar definiert, als dass er

Verfassungsrang verdienen würde“, sagte Dahn und fügte hinzu: „Wir

haben in den letzten 30 Jahren erlebt, wie schwach soziale

Besitzstände gegenüber dem Eigentumsfundamentalismus juristisch

gesichert sind.“ Aus dem Grundgesetz spreche „im Kern eine

historische Weisheit, hinter die man nicht zurückfallen sollte“.

