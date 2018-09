„Mein Tag für andere“ – Unternehmen stellen Mitarbeiter für Social Day frei (FOTO)

Sie besuchen ältere Menschen, machen Essen für Obdachlose, bringeneinen Abenteuer-Garten für Stadtkinder in Schuss oder sorgen inJugendzentren und Schulen für frisch gestrichene Wände: Mehr als1.200 Mitarbeiter werden in 120 sozialen Projekte am Freitag, 21.September, beim Malteser Social Day Gutes tun. 50 Unternehmen wieBanken, Stadtwerke, Beratungsfirmen und Versicherer geben ihrenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu frei. „Mein Tag für andere“,fasst Douglas Graf von Saurma-Jeltsch, Vorstandsmitglied derMalteser, die Botschaft des Social Days zusammen. Seit 15 Jahrenschlägt die Hilfsorganisation mit diesem besonderen Tag eine Brückezwischen „Arbeitswelt“ und „sozialer Welt“.

„Wer erlebt, wie dankbar die Kinder, kranken oder älteren Menschen

sind, wenn sich jemand mal ein paar Stunden für sie Zeit nimmt, kommt

gerne wieder“, sagt Saurma-Jeltsch. Mehrere Hundert Mitarbeiter

allein zum Beispiel der Commerzbank und ING-DIBA streifen sich Jahr

für Jahr das weiß-rote T-Shirt der Teilnehmer über, nehmen sich Farbe

und Pinsel zur Hand, setzen sich bei Kaffee und Kuchen in einem Park

mit Bewohnern einer Altenhilfeeinrichtung zum Klönen zusammen oder

kochen für Obdachlose ein Mittagessen – und kehren am Abend mit

bleibenden Erinnerungen zurück.

In zwölf Städten finden sich die Social Day-Teilnehmer. Die

meisten von ihnen in Frankfurt, aber auch in Berlin, Bremen,

Düsseldorf, Essen, Hamburg, Hamm, Köln, Konstanz, Leipzig, München

und Speyer.

Achtung Redaktion:

Wir stellen gerne Kontakt zu den Projektverantwortlichen und

Mitarbeiterteams vor Ort her. Fotos zum Download finden Sie unter

https://bit.ly/2xkTk6Z.

Der Malteser Social Day: Unternehmen stellen Mitarbeiter einen Tag

lang frei, damit diese einem sozialen Projekt unter die Arme greifen.

Der Malteser Social Day ist Teil des Angebotes an Unternehmen zur

Corporate Social Responsibility (CSR). Mehr Informationen unter

www.malteser-socialday.de.

Christlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftige

ein. Hilfe für mehr als zwölf Millionen Menschen pro Jahr weltweit –

80.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt – an 700 Orten – 1 Mio.

Förderer und Mitglieder

Pressekontakt:

Weitere Informationen:

Malteser Zentrale – Pressestelle

Telefon 0221/9822-2202

presse@malteser.org

www.malteser.de

Original-Content von: Malteser Hilfsdienst e.V., übermittelt durch news aktuell