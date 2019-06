Mein Weg, Herr Oberbürgermeister, ist schon bestimmt – Überblick über die Judenverfolgung in Freiberg

Im Jahr 1939 schreibt der Weinhändler Max Freud die Zeile an den damaligen OB Hartenstein, die Michael Düsing zum Titel seines Buches „Mein Weg, Herr Oberbürgermeister, ist schon bestimmt“ wählt. Freud scheint zu diesem Zeitpunkt zu ahnen, was ihm bevorsteht. Er wurde als „Rassejude“ von den Nazis verfolgt und wegen „Rassenschande“ 1941 von der Gestapo verhaftet. Max Freud stirbt 1942, drei Jahre nach dem Brief im KZ Dachau. „Mein Weg, Herr Oberbürgermeister, ist schon bestimmt“ beschreibt sachlich und detailliert die Entrechtung, Isolation, Vertreibung und Ermordung jener Einwohner Freibergs zwischen 1933 und 1945, die nicht in das völkische und von Rassenwahn geprägte Hass-Bild der Nazis passten. Es wurde in dieser Stadt ein KZ-Außenlager errichtet, in dem 1.000 jüdische Frauen zur Zwangsarbeit getrieben wurden. Im Frühjahr 1945 zogen tausende Häftlinge unter SS-Bewachung in sogenannten Evakuierungsmärschen durch die Freiberger Region, die für viele mit dem Tod endeten.

Das Buch „Mein Weg, Herr Oberbürgermeister, ist schon bestimmt“ von Michael Dr. Düsing benennt örtliche Mechanismen und regionale Akteure der Judenverfolgung. Es ehrt deren Opfer und es enthüllt die Legenden, die nach 1945 das Geschehen „vor Ort“ verdrängen und verschweigen halfen. Die Leser erhalten durch das informative und aufrüttelnde Buch einen Einblick in einen weiteren Aspekt der grausamen Geschichte der Judenverfolgung und lernen mehr über diesen bedrückenden, aber zentralen Teil der deutschen Geschichte.

