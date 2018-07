Mein Weg zum Beruf ist bunt! / Die Altenpflegeausbildung bei Campus Berlin / Kursstart am 10.09.2018

Claudia Schöttler ist 42 Jahre alt. Nachdem sie

eine Ausbildung zur Sozialassistentin bei Campus Berlin absolvierte,

entschied sie sich für die Ausbildung zur Altenpflegerin.

Altenpfleger*innen betreuen ältere Menschen, die den Alltag nicht

mehr allein bewältigen können. Es ist eine verantwortungsvolle

Arbeit, die viel Freude zurückbringt. Durch eine einfühlsame Fürsorge

unterstützen Altenpfleger*innen alte Menschen dabei am täglichen

Leben teilzuhaben. „Das macht glücklich“, sagt Claudia Schöttler. Sie

erhält eine Ausbildungsverkürzung für die Altenpflegeausbildung, d.h.

die Ausbildung wird in 2 Jahren absolviert, weil die vorherige

Ausbildung zur Sozialassistentin bei Campus Berlin angerechnet wird.

»Die Schule ist SUPER!!! Ich habe diese Schule jetzt insgesamt 4

Jahre besucht und kann nur Positives berichten! Der Unterricht macht

Spaß, die Schule hat eine freundliche Atmosphäre und ist offen für

Alle. Das finde ich toll!« – schreibt die dreifache Mutter über

Campus Berlin bei Google Maps.

Campus Berlin ist eine Schule, in der jeder willkommen ist. Was

zählt ist der Mensch – gleich welcher Kultur, Herkunft, Aussehen,

Alter, Glaube, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Soziale

Vielfalt und Diversität werden hier groß geschrieben. Da es immer

mehr alte Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in

Berlin gibt, sind Pflegekräfte mit Wissen über ethnische Eigenheiten

von besonderem Wert für eine gute pflegerische Versorgung. Campus

Berlin hat diese Notwendigkeit erkannt und bietet in integrierten

Förderkursen bessere Lernbedingungen für

Nicht-Muttersprachler*innen-Deutsch.

Campus Berlin lädt interessierte Menschen ein, von der Erfahrung

seiner Altenpflegeschule in Berlin zu profitieren und – ob

Deutsch-Muttersprachler*innen oder nicht – die kulturell sensiblen

Pfleger*innen zu werden, die unsere Gesellschaft braucht!

