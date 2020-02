Menschenrechtsorganisation: Europa muss Flüchtlinge aus Idlib aufnehmen

Die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation

medico international fordert angesichts der humanitären Katastrophe in Idlib die

Europäische Union zu einem sofortigen Kurswechsel auf. Die Parteinahme für die

Menschenrechte der Zivilbevölkerung sei der einzige politische Weg, der noch

offen stehe. Das schließe ein Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Idlib und

Syrien in Europa ein. “Die Parteinahme für die Millionen Menschen zwischen den

Fronten ist jetzt alternativlos. Europa sollte sich endlich auf der Seite der

Menschenrechte positionieren”, so Till Küster, Syrien-Referent bei medico

international.

“Die europäische Außenpolitik in Syrien ist blockiert, weil ihr erstes Prinzip

die Flüchtlingsabwehr ist. Das Ergebnis ist desaströs. Neue Kriege schaffen neue

Flüchtlinge, die dann als Druckmittel eingesetzt werden: ein ekelhaftes und

zynisches Spiel. Es ist längst überfällig, dass sich Europa aus dieser

selbstverschuldeten Erpressbarkeit verabschiedet. Idlib steht für den

dauerhaften Schrecken in Syrien, der von einem Großteil der Internationalen

Gemeinschaft seit Jahren tatenlos hingenommen wurde.”

Selbst ein sofortiges und bitter notwendiges Ende der Kämpfe würde die Situation

der Zivilbevölkerung nicht lösen. Die Lage in Idlib war bereits vor Ausbruch der

Kämpfe unerträglich. Hunderttausende Binnenflüchtlinge sind in Idlib gestrandet,

dazu wurden mehrere Zehntausende Rebellenmilizen, darunter vor allem

djihadistische Gruppen nach Idlib verlegt. Viele Städte im Süden und Westen der

Provinz wurden in Schutt und Asche gebombt und sind unbewohnbar.

medico international unterstützt seit Jahren ein Frauenzentrum in Idlib-Stadt.

Pressekontakt:

Till Küster, Syrien-Referent

+49 (0)69 944 38-33

+49 (0)160 20 95 462

kuester@medico.de

Mario Neumann, Pressereferent

+49 (0)69 944 38-58

+49 (0)179 88 78 538

neumann@medico.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14079/4533540

OTS: medico international

Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell