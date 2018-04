Mercedes-Benz& Friendsfactory: Neue Coworking Lounge im Mercedes Me Store München

Ab sofort kann auch im Münchener Mercedes Me

Pop-up-Store an den Schreibtischen der Friendsfactory gearbeitet

werden. Im Herzen der Stadt bietet die Mercedes-Benz Niederlassung in

Kooperation mit der Friendsfactory Startups und jungen Talenten die

einmalige Chance, sich mit ihren Ideen und Produkten zu präsentieren.

Auch Entrepreneure, Freiberufler oder Studenten können direkt vor Ort

an ihren Innovationen tüfteln.

„München verfügt über eine grandiose Startup Szene. Unsere Startup

Zeit liegt wohl schon 130 Jahre zurück, dennoch fühlen wir uns der

Community noch sehr verbunden und wollen die Entrepreneure in München

unterstützen“, sagt Florian Frey, Marketingleiter der Mercedes-Benz

Niederlassung München. „Deshalb bieten wir in Kooperation mit der

Friendsfactory jungen Unternehmern die Möglichkeit, bis zu acht

Wochen in unseren Mercedes Me Store zu ziehen, um dort zu proben,

verkaufen und zu arbeiten.“

Seit Oktober 2017 gehört die Friendsfactory zum Portfolio von

rent24, einem der führenden Coworking und Coliving Anbieter Europas.

„Coworking ist nicht nur besonders beliebt, weil es eine hohe

Flexibilität bietet, vor allem fördert das gemeinschaftliche Arbeiten

den Austausch und die gegenseitige Unterstützung“, erklärt Robert

Bukvic, Gründer und Geschäftsführer von rent24.

Die Lounge ist kostenlos und für jeden frei zugänglich. „Wichtig

ist es, mit der Zeit zu gehen. Nur so kann man sich weiterentwickeln

und den Anforderungen der neuen Arbeitswelt gerecht werden. Stay

hungry!“, ergänzt Gregor Gebhardt, Vorstandsvorsitzender der

Friendsfactory. „Startups sind innovativ, finden neue Wege und

Herangehensweisen, dabei möchten wir sie gerne unterstützen. Durch

regelmäßige Networking-Events wird die Coworking Lounge zu einem Ort

der vielen Ideen.“

Über Friendsfactory

Seit 2017 gehört die Friendsfactory zum Portfolio von rent24. Mit

der Philosophie „Arbeiten unter Freunden“ bietet die Friendsfactory

seit über 14 Jahren Büroräume und Schreibtische mit flexiblen

All-inclusive-Verträgen, Coaching-Workshops und Networking-Events an.

Gemeinsam mit rent24 können Freelancer, Startups und etablierte

Unternehmen an über 20 Standorten in Deutschland und Europa von einer

Rundum-Versorgung profitieren.

