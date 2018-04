StepStone Mobilitätsreport: Jeder zweite Pendler findet Fahrtzeit von bis zu einer Stunde pro Strecke akzeptabel

Deutschland ist eine Pendlernation: Jeden Tag

nehmen Fach- und Führungskräfte teils lange Fahrstrecken für ihren

Weg zur Arbeit in Kauf. Jeder zweite Pendler ist pro Weg bis zu 30

Minuten unterwegs. 21 Prozent nehmen eine Fahrtzeit zwischen 30 und

45 Minuten in Kauf, 27 Prozent investieren sogar mehr als eine

dreiviertel Stunde. Das zeigt der neue StepStone Mobilitätsreport,

für den die Online-Jobplattform rund 24.000 Fach- und Führungskräfte

befragt hat. Obwohl Deutschlands Pendler pro Woche mehrere Stunden

ihrer Freizeit im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln

verbringen, ist der Großteil von ihnen (62 Prozent) zufrieden mit der

Dauer des Arbeitsweges. Die Mehrheit der pendelnden Fachkräfte wäre

sogar bereit, täglich noch mehr Zeit für den Weg ins Büro zu

investieren: Jeder zweite Berufspendler hält eine durchschnittliche

Fahrtzeit von bis zu einer Stunde pro Strecke für akzeptabel.

Ausgewählte Ergebnisse des detaillierten Mobilitätsreports, den

StepStone in diesem Jahr erstmals veröffentlicht:

Hohe Toleranz bei Pendlern

– Fach- und Führungskräfte sind bereit, für ihren Job Freizeit zu

opfern: Jeder fünfte Berufspendler bemängelt zwar seine tägliche

Fahrtzeit, nimmt sie aber gern für den Job in Kauf.

– Nur eine von zehn Fachkräften stört das tägliche Pendeln so

sehr, dass sie über einen Jobwechsel nachdenkt.

Wer in Düsseldorf arbeitet, benötigt am längsten

– StepStone hat die Pendelzeiten der Fach- und Führungskräfte

ausgewertet, die in den zehn größten Städten Deutschlands

arbeiten. Das Ergebnis: 41 Prozent aller Berufstätigen, die in

Düsseldorf arbeiten, brauchen täglich für eine einfache Strecke

zur Arbeit länger als 45 Minuten. In keiner anderen Stadt nehmen

mehr Fachkräfte eine solche Fahrtzeit in Kauf.

– Auch wer in Frankfurt arbeitet, gibt viel Freizeit für den Weg

zur Arbeit auf: Hier pendeln 36 Prozent länger als 45 Minuten.

– In Leipzig hingegen nimmt nur jeder fünfte Pendler eine solch

lange Fahrtzeit auf sich.

Standortgebunden? Die meisten Fachkräfte sind flexibel

– Mehr als jeder Vierte würde seinen Wohnort für den Job wechseln

– vorausgesetzt der Standort des Arbeitgebers ist attraktiv.

– Jeder Siebte könnte sich einen Zweitwohnsitz in der Nähe seines

Unternehmens vorstellen, würde aber am Wochenende zu seinem

eigentlichen Wohnort pendeln. 13 Prozent würden sogar ins

Ausland gehen, 7 Prozent sind bundesweit flexibel.

– Für 39 Prozent hingegen ist ein beruflich bedingter Umzug

ausgeschlossen.

– Jede zweite Fachkraft hat tatsächlich schon mindestens einmal

den Wohnort für den Job gewechselt.

Für die meisten Fachkräfte ist der Pkw alternativlos

– Zwei von drei Berufspendlern ziehen das Auto eindeutig

öffentlichen Verkehrsmitteln vor, nur jeder Fünfte nutzt den

ÖPNV. 15 Prozent fahren täglich mit der Bahn, 14 Prozent nutzen

das Fahrrad.

– Nur 18 Prozent aller Fach- und Führungskräfte, die täglich mit

dem Pkw fahren, können sich vorstellen, auf öffentliche

Verkehrsmittel umzusteigen.

– Über die Gründe für ein Nein zum ÖPNV ist sich die Mehrheit

einig: Mehr als jedem zweiten Autopendler dauert die Fahrt

zwischen Wohn- und Arbeitsort per Bus und Bahn einfach zu lange.

23 Prozent meinen zudem, dass öffentliche Verkehrsmittel nicht

genug Flexibilität bieten.

– Nur 5 Prozent finden den ÖPNV zu teuer.

Der vollständige StepStone Mobilitätsreport steht im StepStone

Studienbereich zum Download zur Verfügung:

https://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/knowledge-base/

Über den StepStone Mobilitätsreport

Für den StepStone Mobilitätsreport hat StepStone im ersten Quartal

2018 eine Online-Befragung unter rund 24.000 Fach- und

Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund

20.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 4.000

Führungskräfte. Daneben befragte StepStone online rund 4.000

Recruiter und Manager, die für Personalbeschaffung zuständig sind.

