Metalikone Doro Pesch und Wackengründer Thomas Jensen machen Metalheads zu Lebensrettern

Metalikone Doro Pesch und Wackengründer Thomas

Jensen rufen im Video bei Europas größtem Metalfestival zur

Registrierung als Stammzellspender auf.

Trotz glühender Hitze haben sich die beiden Wackenprofis die Zeit

genommen, der Hitze getrotzt und erfolgreich gegen die

Festivallautstärke angebrüllt: Mund auf! Stäbchen rein! Spender sein!

Mit „Wacken hilft“ ist die DKMS mit schon seit vielen Jahren mit

70 engagierten Damen im Dorf vertreten. Ein weiterer DKMS-Stand

befindet sich direkt auf dem Infield. Mehr als 6000 Metalheads vom

Wackenfestival sind schon potenzielle Lebensretter und mehr als 28

haben bereits einem Menschen eine zweite Lebenschance ermöglicht.

Metalikone Doro Pesch und W:O:A-Gründer Thomas Jensen hatten sich

2014 im Zuge der ersten DKMS-Registrierungsaktion als potenzielle

Spender in die DKMS aufnehmen lassen. Während der 29. Auflage des

weltweit größten Heavy-Metal-Festivals trafen sich die beiden und

starteten einen Appell: „Lasst euch bei der DKMS registrieren. Es

geht einfach und schnell, ich bin auch schon seit Jahren dabei. Wir

können so Solidarität zeigen und Menschen in Not Hoffnung schenken –

kann es etwas Schöneres geben?“, sagt Doro Pesch.

Schauen Sie sich das Video an:

https://www.youtube.com/watch?v=IFZtobT-Z7U

Sofern Sie das Video zugesendet bekommen möchten, melden Sie sich

bitte unter: 0221 940582 3311 oder presse@dkms.de

Das Wacken-Motto 2018 „Rain or Shine“ stellt die DKMS vor

ungeahnte Herausforderungen:

https://mediacenter.dkms.de/news/upt-wacken-18/

DKMS-Ansprechpartner vor Ort in Wacken können Sie hier

kontaktieren: 0221 940582 3311 oder presse@dkms.de

Hier finden Sie das Interview zum Metalmarathon nach Wacken 2018:

https://mediacenter.dkms.de/news/marathon-wacken/

Das ausführliche Interview mit Doro Pesch und ihrem Bezug zur DKMS

erscheint in wenigen Tagen.

DKMS @ Wacken 2017:

https://mediacenter.dkms.de/news/wacken-reportage/

