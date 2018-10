#MeToo im WDR: TV-Chefredakteurin Ellen Ehni will persönlich gegen „Arschlochverhalten“ kämpfen (FOTO)

Die neue TV-Chefredakteurin des WDR, Ellen Ehni, sieht den Sendergut aufgestellt im Kampf gegen sexuelle Belästigung. „Was ich erlebe,ist eine Vielzahl von Mitarbeitern, die sagt: Wir nehmen #MeToo alsAnstoß für einen Kulturwandel“, sagt Ehni im „mediummagazin“-Sonderheft „Journalistin 2018“. Alle im Sender seien nachden öffentlich bekannt gewordenen Vorwürfen sensibilisiert.

Ehni bietet Betroffenen an: „Wer sich in irgendeiner Situation

unwohl fühlt, sei es wegen sexueller Belästigung, wegen Mobbings oder

sonstigen –Arschlochverhaltens–, soll bitte zu mir kommen.“ Sie sei

erstaunt und erschüttert gewesen, dass betroffene Frauen keine andere

Möglichkeiten sahen, als sich an die Presse zu wenden – die Vorwürfe

waren vom „Stern“ und dem Recherchezentrum Correctiv öffentlich

gemacht worden.

Ehni bittet Betroffene, künftig alle Vorwürfe intern zu klären,

statt öffentlich darüber zu sprechen: „Wenn irgendetwas nicht gut

läuft, dann seid bitte so loyal und vertraut euch unserem System an.“

Die Fernsehjournalistin hofft, dass trotz der #MeToo-Debatte das

Miteinander von Männern und Frauen entspannt bleibt: „Wir dürfen

jetzt im Miteinander nicht steriler werden, als wir es ohnehin schon

sind.“

