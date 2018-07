Migrationsexperte der EKD bei Seenotrettern auf Malta: „Niemand soll ertrinken müssen“/ Manfred Rekowski: Vorwurf der Beihilfe zur Schlepperei absurd

Scharfe Kritik an den Vorwürfen gegenüber

privaten Seenotrettern im Mittelmeer hat der Vorsitzende der Kammer

für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD), der rheinische Präses Manfred Rekowski, geäußert. „Diese

Helferinnen und Helfer retten Menschenleben, die in Seenot sind. Der

Vorwurf, sie arbeiteten den Schleppern in die Hände, kriminalisiert

sie und ihren wertvollen Dienst“, sagte Rekowski nach einem Treffen

mit Crew-Mitgliedern des Seenotretters Sea Watch auf Malta. Die EKD

ist an der Finanzierung der Organisation Sea Watch beteiligt. Der

Vorwurf der Beihilfe zur Schlepperei sei auch deshalb absurd, weil

geltendes internationales Seerecht eingehalten werde und alle

Einsätze von der zuständigen staatlichen Rettungsleitstelle

koordiniert seien. Rekowski: „Die Pflicht zur Seenotrettung ist eine

unbedingte Verpflichtung, unabhängig davon, ob die Notlage von den zu

rettenden Personen selbst herbeigeführt wurde oder sie ohne ihr Zutun

hineingeraten sind.“

Bis vor kurzem seien die zivilen Seenotrettungsorganisationen noch

für ihren humanitären Einsatz öffentlich gewürdigt worden. Dass das

Wertegefüge in der EU nun derart ins Wanken gekommen ist, beschäftige

die Helferinnen und Helfer, die ehrenamtlich auf Schiffen wie der Sea

Watch arbeiten. „Die Seenotretterinnen und Retter sind nicht die

Ursache der Flucht über das Mittelmeer, sondern die Reaktion auf eine

Entwicklung, die auch Ergebnis einer falschen Flüchtlingspolitik

ist“, sagte Präses Rekowski bei seinem Besuch auf der Sea Watch. Auch

wenn sich die politische Stimmung gewandelt habe, halte die EKD den

Einsatz für Menschenleben weiterhin und unverändert für geboten.

„Niemand soll ertrinken müssen“, so Rekowski.

Mittlerweile verliert nach Angaben der Organisation Sea Watch

jeder Siebte, der die Überfahrt nach Europa wagt, sein Leben – weit

mehr als in den Vorjahren. Im Juni 2018, seit keine Seenotschiffe

mehr von Malta auslaufen dürfen, sind 629 Flüchtlinge nachgewiesen

ertrunken, so viele wie in den Vormonaten im Jahr 2018 insgesamt

(663). Im Juli 2018 ertranken bereits mindestens 233. 2018 starben

also bereits über 1.400 Menschen. Die Dunkelziffer liegt weit höher.

