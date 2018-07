Mit dem Internationalen Jugendfreiwilligendienst viele Vorteile genießen / Bewerbung bei Experiment e.V. bis 10. August (FOTO)

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD) mit Experimente.V. bietet gleich mehrere Vorteile: Er ist teilgefördert vomBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, er passtmit der Dauer von sechs Monaten gut in ein Urlaubssemester oderüberbrückt die Zeit bis zum Ausbildungsbeginn und es gibt einegarantierte Fortzahlung des Kindergeldes. Eine gute Gelegenheit fürjunge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren, die Welt zu entdecken!

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. ist

anerkannter Träger des IJFD und vermittelt Freiwillige für sechs

Monate nach Benin, Ecuador, Indien und Mexiko. Noch bis zum 10.

August läuft die Bewerbungsphase für eine Ausreise im Februar 2019.

Experiment e.V. legt besonderen Wert auf die interkulturelle

Erfahrung während des Freiwilligendienstes, deshalb sind die meisten

Teilnehmenden in Gastfamilien untergebracht. So sagt Marta (20), die

von August 2017 bis Februar 2018 mit dem IJFD in Indien war: „Das

Schönste ist aber, welches Glück ich mit meiner Gastfamilie hatte:

Seit dem ersten Tag wurde ich herzlich in der vierköpfigen Familie

willkommen geheißen und fühlte mich, als hätte ich am anderen Ende

der Welt ein zweites Zuhause gefunden – ein unglaublich

überwältigendes Gefühl.“

Wer Interesse hat, sich für den Internationalen

Jugendfreiwilligendienst mit Experiment e.V. zu bewerben, kann sich

hier informieren: http://ots.de/xVNHJn. Bei Fragen ist Laura Urban

die Ansprechpartnerin in der Bonner Geschäftsstelle (Tel.: 0228

95722-17, E-Mail: urban@experiment-ev.de).

Über Experiment e.V.

Das Ziel von Experiment e.V. ist seit über 85 Jahren der Austausch

zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen.

Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von „The

Experiment in International Living“ (EIL). 2017 reisten 2.288

Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland.

Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind u.a.

der Deutsche Bundestag und die Stiftung Mercator.

