Mit der App ivetime Hilfe suchen und Hilfe anbieten

Während der Pandemie kann es schnell mal langweilig werden. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die mehr denn je Unterstützung benötigen. Normalerweise bringt die App ivetime (englisch für “ich habe Zeit”) Menschen zusammen, die spontan Zeit miteinander verbringen können.Mit einem Knopfdruck weiß der Nutzer, wer aus seiner Kontaktliste ebenfalls gerade Zeit hat. ivetime stellt dafür alle Informationen zusammen, die man spontan braucht (mit wem, wo, was) – wobei keinerlei Planung notwendig ist: Die App zeigt zusätzlich zum Kontakt, einen Vorschlag für einen Veranstaltungsort sowie eine passende Aktivität an. Zudem können auch neue Kontakte spontan kennengelernt werden.

In der aktuellen Pandemie gehören beispielsweise ältere Menschen zu den Risikogruppen durch das Coronavirus.

Entsprechend versuchen Familien sich gegenseitig zu unterstützen, indem beispielhaft für die Großeltern einkaufen gegangen wird. Ein Teil von uns hat diese Unterstützung nicht. Oder man selbst befindet sich in Quarantäne und kennt schlicht keinen in der Nähe, der einen unterstützen könnte. Hier kann ivetime die Gruppen zusammenführen.

ivetime wurde den aktuellen Umständen angepasst und bietet zusätzlich den Fokus Hilfsangebote auszuwählen. Jemand, der Hilfe anbietet, wählt dieses in seinen Präferenzen aus. Jemand, der diese Hilfe wahrnehmen möchte, kontaktiert daraufhin den anbietenden Nutzer.

Dafür wurden neue Aktivitäten wie “jemandem helfen” oder “für jemanden einkaufen” aber auch “für jemanden Gassi gehen” in den Präferenzen der App hinzugefügt.

Die Einschränkung des Umkreises auf wenige Kilometer ermöglicht das Finden von spontanen Unterstützern in der Nähe.

ivetime steht allen weltweit für iOS und Android in den entsprechenden Stores kostenfrei zur Verfügung:

https://ivetime.net/app