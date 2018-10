Mittelbayerische Zeitung: Bayern bebt – und steht von Claudia Bockholt

Im christsozialen Bayern hat die Erde gebebt –

doch es liegt nicht in Schutt und Asche. Schlimme, aber nicht die

schlimmsten Befürchtungen der – nun muss man sagen: ehemaligen –

Staatspartei CSU sind wahr geworden. Dass die absolute Mehrheit

unerreichbar sein würde, war klar. Die Demoskopen sahen Söder und

seine Parteifreunde aber zuletzt sogar im völlig freien Fall. 32

Prozent und weniger schienen möglich. Nun wurde die Partei zwar

brutal abgestraft, aber nicht massakriert. Das verdankt sie

ironischerweise den miesen Umfrageergebnissen und Spekulationen über

mögliche Koalitionen. Bayern in den Händen eines zusammengewürfelten,

in Regierungsgeschäften unerfahrenen Bündnisses aus Grünen, SPD,

Freien Wählern und FDP – das war selbst für enttäuschte Konservative

eine zu beunruhigende Vorstellung. Im Freistaat schätzt man

Stabilität. Seit Wochen blicken Politiker und Medien bundesweit

gebannt nach Bayern. Von einer Schicksalswahl, von einer historischen

Wahl war – mal hämisch, mal sorgenvoll – die Rede. Als hinge nicht

nur die Zukunft des Freistaats am Abschneiden der CSU. Und wirklich:

Es bröckelt ja überall. Bundesweit kommt die Union noch auf 26

Prozent. Da müssen Schuldige her. Zuletzt schoss Volker Bouffier von

Hessen aus scharf Richtung CSU. Er machte sicherheitshalber schon

einmal die Schwesterpartei für das wohl noch schlechtere Abschneiden

seiner CDU verantwortlich. Eine kuriose Verdrehung der Tatsachen,

denn laut BR-Umfrage sehen die Bayern in Angela Merkel die

Hauptverantwortliche für den desolaten Zustand der Bundesregierung

und nicht in Horst Seehofer. 68 Prozent sind unzufrieden mit der

Politik der GroKo. Es ist also noch zu klären, ob das Epizentrum in

München oder nicht doch in Berlin liegt. Bayern hat gebebt, aber

alles ist noch am Platz. Es ist an der Zeit, ruhig durchzuatmen, sich

zu sortieren und nach vernünftigen Koalitionen zu suchen. Mit den

Grünen dürfte es schwierig werden. Angefangen bei den beiderseits

heftig geführten Attacken während des Wahlkampfs über Abschiebepraxis

und 10-H-Regel für Windräder bis hin zum Polizeiaufgabengesetz – in

dieser Allianz müssten beide Partner unverdaulich große Kröten

schlucken. Wahrscheinlicher und pragmatischer ist ein Bündnis aus CSU

und Freien Wählern. Hier sind die Schnittmengen am größten. In der

Flüchtlingspolitik verfechten beide einen harten Kurs. Mangels

offensichtlicher Unterschiede wetteiferten Hubert Aiwanger und Markus

Söder im Wahlkampf vor allem darum, wer die meisten Wohltaten unters

Wahlvolk bringen darf. Dieser Köder lockt freilich kaum noch in einem

Bundesland, in dem die Wirtschaft seit zehn Jahren schnurrt, nahezu

Vollbeschäftigung herrscht und die Reallöhne nach langer Zeit wieder

messbar gestiegen sind. In so properen Zeiten kann man auch mit

fluffigen Slogans und Haltung Wahlkampf machen: fröhlich, gerecht,

menschlich. Die Grünen steigen damit gerade zur moralischen

Volkspartei auf – ganz ohne kreuzkatholischen Erlass. Auswirkungen

des Bebens im Süden werden noch zu spüren sein, wenn Natascha Kohnen,

die die SPD in die Bedeutungslosigkeit führte, und CSU-Chef Horst

Seehofer längst politische Geschichte sind. Markus Söder, dessen

Beliebtheitswerte in Bayern zuletzt wieder stiegen, wird zunächst für

Koalitionsverhandlungen gebraucht. Er hat nur wenige Wochen Zeit,

dauerhafte Stabilität herzustellen. Vorher werden die Abgestraften

und Verlierer dieser Wahl ihre Wunde lecken. Das muss sein, denn es

desinfiziert. Dann ist es Zeit, nach vorne zu schauen. Eine

optimistisch stimmende Nachricht gibt es ja auch: Die Wahlbeteiligung

ist gestiegen. Die Demokratie im Land hält einige Erschütterungen

aus.

